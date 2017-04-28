Архангельск: Новости компаний

Более пяти лет ассоциация торговых предприятий "Панорама Ритейл" взаимодействует с Церковью по реализации благотворительных программ, направленных на оказание помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

25 апреля Игумен Феодосий (Нестеров) - руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, благочинный г. Архангельска, руководитель епархиальной комиссии по вопросам защиты семьи, материнства и детства посетил с рабочим визитом Центральный офис Ассоциации торговых предприятий "Панорама Ритейл" для общения с генеральным директором Андреем Викторовичем Болдыревым.



Встреча и беседа прошла в очень теплой и душевной обстановке. Более 5 лет связывают отца Феодосия и руководителя крупной компании партнерские отношения по реализации благотворительных программ и решению социальных вопросов.



Компания "Панорама Ритейл" одна из первых откликнулась на призыв о помощи и помогла в востановлении поруганной святыни Поклонного Креста в округе Варавино-Фактория 4 года назад. В данный момент ограда вокруг Креста требует ремонта и обновления и помощь будет оказана.



Более трех лет, в рамках благотворительной программы "Сегодня я помог детям" торговой сетью "Дисма" осуществляется совместная работа с Подворьем Свято-Артемиево-Веркольского монастыря по оказанию социальной поддержки детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.



Игумен Феодосий вручил благодарственное письмо и памятную книгу за сотрудничество, поддержку и понимание.