наверх
Новости Архангельска
28 апреля, пятница 19:19
$56.56
60.24
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Церковь и бизнеса объединились в вопросах благотворительности в Архангельске

Более пяти лет ассоциация торговых предприятий "Панорама Ритейл" взаимодействует с Церковью по реализации благотворительных программ, направленных на оказание помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
25 апреля Игумен Феодосий (Нестеров) - руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, благочинный г. Архангельска, руководитель епархиальной комиссии по вопросам защиты семьи, материнства и детства посетил с рабочим визитом Центральный офис Ассоциации торговых предприятий "Панорама Ритейл" для общения с генеральным директором Андреем Викторовичем Болдыревым.

Встреча и беседа прошла в очень теплой и душевной обстановке. Более 5 лет связывают отца Феодосия и руководителя крупной компании партнерские отношения по реализации благотворительных программ и решению социальных вопросов.

Компания "Панорама Ритейл" одна из первых откликнулась на призыв о помощи и помогла в востановлении поруганной святыни Поклонного Креста в округе Варавино-Фактория 4 года назад. В данный момент ограда вокруг Креста требует ремонта и обновления и помощь будет оказана.

Более трех лет, в рамках благотворительной программы "Сегодня я помог детям" торговой сетью "Дисма" осуществляется совместная работа с Подворьем Свято-Артемиево-Веркольского монастыря по оказанию социальной поддержки детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Игумен Феодосий вручил благодарственное письмо и памятную книгу за сотрудничество, поддержку и понимание. 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
Реклама на News29.ru
автор: Светлана Р.
просмотров: 44
дата: 28.04.17 | 18:09
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080