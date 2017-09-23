Читателей библиотеки познакомят с книгой Татьяны Зелениной «Тайны старого Дома»

«Тайны старого Дома» – второе, значительно дополненное и переработанное издание. Это уникальный исторический документ XX века, раскрывающий страницы жизни старых архангельских домов. Книга написана на основе собранных в течение 26 лет документов, фотографий, воспоминаний архангелогородцев.Татьяна Владимировна Зеленина – заслуженный работник культуры, заведующая отделом «Городская художественная культура» музейного объединения «Художественная культура Русского Севера», обладатель Пушкинской медали, автор многочисленных научных статей и ряда книг о жизни старого Архангельска.В библиотеке имени Ломоносова новую книгу представит сама автор – удивительный рассказчик, увлеченная и влюбленная в родной город. По ее словам, «Тайны старого Дома» – это «попытка создать своеобразную записную книжку с пометками о былой жизни архангелогородцев, попытка обратить внимание современного человека на милые сердцу мелочи, некогда скрашивавшие жизнь наших предков». Книга состоит из двух частей: первая – рассказывает об истории дома Е.К. Плотниковой, его интерьерах и его обитателях, вторая – знакомит с жизнью архангельских домов рубежа веков в дни праздников – Рождество, Масленица, Пасха, День Ангела…Приглашаем всех желающих на презентацию новой книги в Центральную городскую библиотеку имени М.В. Ломоносова (пр. Троицкий, 64). У вас будет возможность приобрести замечательную иллюстрированную книгу о родном городе, задать вопросы автору и получить ее автограф!Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 28-57-05 (Библиотека имени М.В. Ломоносова) или 20-61-31 (Усадебный дом Е.К. Плотниковой).