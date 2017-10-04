Читатели Коковинки познакомились с необычными школами

В этот день ребята совершили виртуальное путешествие по самым необычным и удивительным школам мира. Они узнали, в какой стране впервые появилась школьная форма, какая школа - старейшая в мире, а какая является самой многочисленной; где перед уроками все ученики обязательно делают зарядку и где учителя разрешают в перемену школьникам спать прямо на партах, полагая, что это поможет лучше усвоить материал.Ребята также познакомились с необычными школами с архитектурной точки зрения. Например, в форме огромной белой кошки, подземной и пещерной школами, а также самыми труднодоступными школами в мире. Участники клуба с удивлением узнали, что в отдаленных областях Колумбии дети добираются до школы по канатной дороге, а в плавучую школу Камбоджи в специальных тазиках.В конце мероприятия дети посмотрели мультфильмы о школе.Приглашаем всех желающих на следующую встречу клуба выходного дня «Однажды в библиотеке», которая состоится 29 октября в рамках Дня семейного отдыха.Подробности о мероприятиях библиотеки можно узнать по телефонам: 24-78-04; 24-78-25.