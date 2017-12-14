Что ждет кадастровую палату в 2018 году

С Нового года Кадастровая палата по Архангельской области и Ненецкому автономному округу приступит к выполнению новых функций.

Летом 2017 года Росреестр наделил подведомственную ему Федеральную кадастровую палату новыми функциями.



Теперь, кадастровая палата не только является оператором информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости, но и оказывает консультационные, справочные и информационные услуги по вопросам составления договоров купли-продажи, перечню документов, необходимых для сделки с недвижимостью и т.д.

Кроме того, с января 2018 года ведомство приступит к исполнению функций по выполнению: кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; кадастровых работ для учета изменений, которые возникли из-за исправления реестровых ошибок в описании границ земельных участков; комплексных кадастровых работ по государственным или муниципальным контрактам; землеустроительных работ и подготовке землеустроительной документации; работ по подготовке и проверке документации, полученной в результате градостроительной деятельности.

Обобщая новые полномочия можно сказать, что те работы, которые на сегодняшний день выполняют кадастровые инженеры, теперь будет выполнять и федеральное учреждение.

На данный момент кадастровые палаты в 24 пилотных регионах занимаются выполнением кадастровых и землеустроительных работ, отрабатывая технологию и анализируя все предпочтения заказчиков.