Что ждет кадастровую палату в 2018 году

С Нового года Кадастровая палата по Архангельской области и Ненецкому автономному округу приступит к выполнению новых функций.
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Летом 2017 года Росреестр наделил подведомственную ему Федеральную кадастровую палату новыми функциями.
Теперь, кадастровая палата не только является оператором информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости, но и оказывает консультационные, справочные и информационные услуги по вопросам составления договоров купли-продажи, перечню документов, необходимых для сделки с недвижимостью и т.д.
Кроме того, с января 2018 года ведомство приступит к исполнению функций по выполнению: кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;кадастровых работ для учета изменений, которые возникли из-за исправления реестровых ошибок в описании границ земельных участков;комплексных кадастровых работ по государственным или муниципальным контрактам; землеустроительных работ и подготовке землеустроительной документации;работ по подготовке и проверке документации, полученной в результате градостроительной деятельности.
Обобщая новые полномочия можно сказать, что те работы, которые на сегодняшний день выполняют кадастровые инженеры, теперь будет выполнять и федеральное учреждение.На данный момент кадастровые палаты в 24 пилотных регионах занимаются выполнением кадастровых и землеустроительных работ, отрабатывая технологию и анализируя все предпочтения заказчиков.
Следует отметить, что наделение кадастровой палаты функцией по выполнению землеустроительных работ, то есть работ, в результате которых устанавливаются границы населенных пунктов, муниципальных образований и регионов, а также границы зон с особыми условиями использования территории, объектов культурного наследия, лесничеств, особо охраняемых природных территории, направлено на решение государственных и общественных задач.
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