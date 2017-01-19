Архангельск: Новости компаний

Жителю Архангельской области, длительное время избегавшему встреч с судебными приставами и уклонявшемуся от оплаты штрафов за нарушение ПДД, заплатить по долгам всё же пришлось.

На исполнении у судебных приставов Исакогорского округа г. Архангельска находилось сводное исполнительное производство в отношении гражданина Ш. о взыскании с него 6 штрафов на общую сумму почти 40 тысяч рублей. Взыскание осложнялось тем, что неоднократные выходы судебного пристава — исполнителя по месту проживания должника результатов не дали: дома застать его не удавалось, на оставленные извещения о явке он не реагировал. На расчётных счетах правонарушителя, на которые в целях погашения задолженности было обращено взыскание, денежных средств не было.

Также в отношении гражданина Ш. судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы РФ.

А заставило должника «выйти из тени», явиться к судебным приставам и заплатить все штрафы желание вернуть водительские права, которых он был лишён судом. Однако при неоплаченных штрафах сделать это было бы крайне затруднительно. Поэтому должнику ничего не оставалось, как исполнить свои обязательства и погасить задолженность в полном объёме.