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Цикл мероприятий ко Дню военно-морского флота пройдет в библиотеках Архангельска

сегодня 00:31
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Муниципальные библиотеки города Архангельска приглашают читателей на мероприятия, посвященные Дню военно-морского флота.
 
 
 
 
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День Военно-Морского Флота – праздник, который особенно любят в России. Его отмечают не только служащие, ветераны ВМФ и их родные, но и все россияне, которые гордятся государственным флотом. Для архангелогородцев этот праздник тоже по-особому любимый, ведь Архангельск – колыбель отечественного судостроения, первый морской порт России. Инициатором празднования Дня ВМФ в далеком 1939 году стал наш земляк – Николай Герасимович Кузнецов, бывший в те годы наркомом Военно-Морского Флота Советского Союза. 
 
В библиотеках оформлены книжно-иллюстративные выставки, приуроченные к празднику, которые в этом году будет отмечаться 30 июля. В экспозициях будут представлены книги об истории кораблестроения и о различных морских судах: от старинных фрегатов до подводных лодок.
 
Накануне Дня ВМФ, 20 июля в 12.00 в Центральной городской библиотеке имени М.В. Ломоносова для ребят из Парусного центра «Норд» пройдет презентация-игра «Морская азбука». В библиотеке ребята узнают о детстве и юности Н.Г. Кузнецова, выдающегося флотоводца, познакомятся с самыми важными фактами его удивительной биографии. А во второй части библиотечного мероприятия состоится игра по командам – ребята вспомнят или впервые услышат интересные морские термины, но сначала попробуют составить их из разрозненных букв. Библиотекари не сомневаются, что воспитанники парусного центра хорошо знают морскую терминологию и справятся со всеми ребусами. Все присутствующие смогут принять  участие в весёлых конкурсах «Ветер в парусах», «Драим палубу», «Шлюпки на воду», «Рыболовы» и других.
 
27 июля в 12.00 Привокзальная детская библиотека №8 приглашает детей 5-10 лет на квест-игру «Страна 13 морей». Игра будет проходить на улице во дворе дома по адресу: ул. Тимме, 4, где библиотека организует работу летнего читального зала «Лужайка-Почитайка». Дорогие друзья! Если вы готовы отправиться в невероятное приключение на поиски морских тайн, тогда присоединяйся к нам! Желающие смогут принять участие в увлекательном квесте, во время которого им будет предложено, используя карту, найти ключ к разгадке тайны 13 морей. Юные читатели узнают, что море – это символ света, простора и свободы. Море неповторимо, непостижимо и бесконечно. Недаром оно влечёт к себе юные умы и сердца во все времена. Вдохнуть солёный морской воздух, узнать что-то новое о русском флоте, поделиться своими знаниями, познакомиться с морскими традициями и запомнить несколько морских терминов. Вспомнить названия всех морей нашей Родины. Когда же всё это можно попробовать, как не в самый морской праздник – День Военно-Морского флота? Все присутствующие смогут принять  участие в весёлых конкурсах «Ветер в парусах», «Драим палубу», «Шлюпки на воду», «Рыболовы» и других.
 
25 июля в 13.00 в Библиотеке №7 поселка Маймаксанского лесного порта пройдет видеовикторина по истории судовождения «Как человек одолел моря и океаны». Ребята окунутся в мир судовождения, посмотрев видеоролик «Моря и океаны, вдоль и поперек».  Постараются ответить на вопросы викторины: в каком году был основан регулярный Российский флот и кто является его основателем? Кто, когда и как открыл Антарктиду? и другие. По итогам викторины будут выявлены знатоки «морского дела». 30 июля в 11.00 детям будет предложено творческое занятие по изготовлению объемной картины «Веселый кораблик», который резво побежит по просторному морю. 6 августа в 14.00 пройдет информационный час «Флот – наша гордость». Ребята познакомятся с историей флота, узнают о самых грозных кораблях Военно-Морского Флота России, в конце информационного часа детям предстоит смастерить свой кораблик, пусть и в фантазиях, но он будет гордостью нашего флота.

Автор: cbs
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Цикл мероприятий ко Дню военно-морского флота пройдет в библиотеках Архангельска
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