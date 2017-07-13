Цикл мероприятий ко Дню военно-морского флота пройдет в библиотеках Архангельска

День Военно-Морского Флота – праздник, который особенно любят в России. Его отмечают не только служащие, ветераны ВМФ и их родные, но и все россияне, которые гордятся государственным флотом. Для архангелогородцев этот праздник тоже по-особому любимый, ведь Архангельск – колыбель отечественного судостроения, первый морской порт России. Инициатором празднования Дня ВМФ в далеком 1939 году стал наш земляк – Николай Герасимович Кузнецов, бывший в те годы наркомом Военно-Морского Флота Советского Союза.

В библиотеках оформлены книжно-иллюстративные выставки, приуроченные к празднику, которые в этом году будет отмечаться 30 июля. В экспозициях будут представлены книги об истории кораблестроения и о различных морских судах: от старинных фрегатов до подводных лодок.

Накануне Дня ВМФ, 20 июля в 12.00 в Центральной городской библиотеке имени М.В. Ломоносова для ребят из Парусного центра «Норд» пройдет презентация-игра «Морская азбука». В библиотеке ребята узнают о детстве и юности Н.Г. Кузнецова, выдающегося флотоводца, познакомятся с самыми важными фактами его удивительной биографии. А во второй части библиотечного мероприятия состоится игра по командам – ребята вспомнят или впервые услышат интересные морские термины, но сначала попробуют составить их из разрозненных букв. Библиотекари не сомневаются, что воспитанники парусного центра хорошо знают морскую терминологию и справятся со всеми ребусами. Все присутствующие смогут принять участие в весёлых конкурсах «Ветер в парусах», «Драим палубу», «Шлюпки на воду», «Рыболовы» и других.

27 июля в 12.00 Привокзальная детская библиотека №8 приглашает детей 5-10 лет на квест-игру «Страна 13 морей». Игра будет проходить на улице во дворе дома по адресу: ул. Тимме, 4, где библиотека организует работу летнего читального зала «Лужайка-Почитайка». Дорогие друзья! Если вы готовы отправиться в невероятное приключение на поиски морских тайн, тогда присоединяйся к нам! Желающие смогут принять участие в увлекательном квесте, во время которого им будет предложено, используя карту, найти ключ к разгадке тайны 13 морей. Юные читатели узнают, что море – это символ света, простора и свободы. Море неповторимо, непостижимо и бесконечно. Недаром оно влечёт к себе юные умы и сердца во все времена. Вдохнуть солёный морской воздух, узнать что-то новое о русском флоте, поделиться своими знаниями, познакомиться с морскими традициями и запомнить несколько морских терминов. Вспомнить названия всех морей нашей Родины. Когда же всё это можно попробовать, как не в самый морской праздник – День Военно-Морского флота? Все присутствующие смогут принять участие в весёлых конкурсах «Ветер в парусах», «Драим палубу», «Шлюпки на воду», «Рыболовы» и других.