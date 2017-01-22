Архангельск: Новости компаний

Если вы ведете или только планируете начать вести бизнес с итальянцами, для вас - специальный курс "Деловой итальянский язык".

Курс включает в себя 6 месяцев занятий по два занятия в неделю, как в индивидуальном режиме, так и в коллективе (не более 4-х человек).



Этот курс предназначен для руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров.

Все тематики от туризма до коммунального хозяйства, от ресторанного бизнеса до медицины.

На занятиях даются как основы итальянской грамматики широкой сферы применения, так и конкретные примеры деловой переписки/телефонных переговоров.



Стоимость 1 месяца (8 занятий):



для 1 человека - 12800 руб.,

для 2 человек - 17800 руб.,

для 3 человек - 22800 руб.,

для 4 человек - 27800 руб.



Звоните по телефону: 8-960-002-80-17. Преподаватель с международным сертификатом университета г. Сиена, Италия, Ревенчук Инна Владимировна.



Выезд в офис с понедельника по субботу. Воскресенье - выходной