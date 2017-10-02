День пожилого человека отметили в библиотеке Маймаксанского лесного порта

Доброй традицией стало отмечать в библиотеке День пожилого человека. Для мудрых и «очень взрослых» читателей это не только праздник, но и ещё одна возможность пообщаться друг с другом.Ребята из театрального кружка «Арлекин» подготовили праздничный концерт для своих любимых бабушек и дедушек.Концерт получился особым, ярким и трогательным. Первыми на сцену вышли первоклашки с осенним танцем, а затем исполнили задорные частушки и замечательные песни: «Бабушкина сказка», «Дедуля», «О бабушке», «Деда – непоседа», «Мой любимый дед», «Бабуля Лизавета» и другие. Прозвучало много стихотворений, посвященных нашим дорогим людям. Бабушки и дедушки с умилением смотрели на своих внуков и внучек.Накануне вечера была оформлена выставка – конкурс «Осенний кузовок». Призовые места заняли Кирилл Чеботарь и Маргарита Горчакова, остальные участники выставки-конкурса получили сладкие призы.Подробнее о мероприятии вы можете узнать по телефону 670 – 135.