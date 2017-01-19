Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события День семейного отдыха в Коковинке: эмоционально и интересно 22 января в городской детской библиотеке №1 им. Коковина состоится традиционный день семейного отдыха. С 12:00 до 14:00 мальчишки, девчонки и их родители смогут посетить множество увлекательных мероприятий: видеовикторину «Сказочные цветы», игру-кроссворд «Детство в Соломбале», посвящённую 70-летию повести Е.С. Коковина, экологическую игру «В гостях у природы» и занимательную игру-викторину «Пушкинский алфавит».



А для тех, кто любит создавать прекрасное своими руками, состоятся различные мастер-классы по изготовлению бумажных игрушек и чудо-букетика.



Приглашаем всех желающих интересно провести время в библиотеке и получить заряд положительных эмоций.



Вход свободный. Подробности о мероприятиях библиотеки по телефонам: 24-78-25; 24-78-04.

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