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Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

День семейного отдыха в Коковинке: эмоционально и интересно

22 января в городской детской библиотеке №1 им. Коковина состоится традиционный день семейного отдыха.
С 12:00 до 14:00 мальчишки, девчонки и их родители смогут посетить множество увлекательных мероприятий: видеовикторину «Сказочные цветы», игру-кроссворд «Детство в Соломбале», посвящённую 70-летию повести Е.С. Коковина, экологическую игру «В гостях у природы» и занимательную игру-викторину «Пушкинский алфавит».
 
А для тех, кто любит создавать прекрасное своими руками, состоятся различные мастер-классы по изготовлению бумажных игрушек и чудо-букетика.
 
Приглашаем всех желающих интересно провести время в библиотеке и получить заряд положительных эмоций.
 
Вход свободный. Подробности о мероприятиях библиотеки по телефонам: 24-78-25; 24-78-04.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: cbs
просмотров: 73
дата: 19.01.17 | 12:51
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