Архангельск: Новости компаний

22 января в городской детской библиотеке №1 им. Коковина состоится традиционный день семейного отдыха.
С 12:00 до 14:00 мальчишки, девчонки и их родители смогут посетить множество увлекательных мероприятий: видеовикторину «Сказочные цветы», игру-кроссворд «Детство в Соломбале», посвящённую 70-летию повести Е.С. Коковина, экологическую игру «В гостях у природы» и занимательную игру-викторину «Пушкинский алфавит».
А для тех, кто любит создавать прекрасное своими руками, состоятся различные мастер-классы по изготовлению бумажных игрушек и чудо-букетика.
Приглашаем всех желающих интересно провести время в библиотеке и получить заряд положительных эмоций.
Вход свободный. Подробности о мероприятиях библиотеки по телефонам: 24-78-25; 24-78-04.