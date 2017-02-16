Архангельск: Новости компаний

С 12:00 до 14:00 мальчишки, девчонки и их родители смогут посетить множество увлекательных мероприятий.
Вниманию маленьких читателей будут представлены кукольные спектакли «Белоснежный колобок» и «Помогите Дракоше», которые приготовили ребята из кружка «Пятеричок» Библиотеки № 7 поселка Маймаксанского лесного порта. А ребята постарше смогут посетить «Музыкальный калейдоскоп» - концерт учащихся ДШИ № 42 «Гармония», где будут звучать эстрадный вокал, флейта, саксофон и фортепиано.
Также юные читатели посмотрят удивительную выставку «Обаяние старых вещей», посетят увлекательную игру «Библиозарница». Ну а для тех, кто любит создавать прекрасное своими руками, состоится мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки ко Дню защитника Отечества.
Приглашаем всех желающих интересно провести время в Городской детской библиотеке имени Е.С. Коковина (наб. Северной Двины, 135). Вход свободный.
Подробности о мероприятиях библиотеки по телефонам: 24-78-25; 24-78-04.