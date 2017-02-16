Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события День семейного отдыха в Коковинке Традиционный день семейного отдыха состоится 19 февраля в Городской детской библиотеке имени Е.С. Коковина. С 12:00 до 14:00 мальчишки, девчонки и их родители смогут посетить множество увлекательных мероприятий.



Вниманию маленьких читателей будут представлены кукольные спектакли «Белоснежный колобок» и «Помогите Дракоше», которые приготовили ребята из кружка «Пятеричок» Библиотеки № 7 поселка Маймаксанского лесного порта. А ребята постарше смогут посетить «Музыкальный калейдоскоп» - концерт учащихся ДШИ № 42 «Гармония», где будут звучать эстрадный вокал, флейта, саксофон и фортепиано.



Также юные читатели посмотрят удивительную выставку «Обаяние старых вещей», посетят увлекательную игру «Библиозарница». Ну а для тех, кто любит создавать прекрасное своими руками, состоится мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки ко Дню защитника Отечества.



Приглашаем всех желающих интересно провести время в Городской детской библиотеке имени Е.С. Коковина (наб. Северной Двины, 135). Вход свободный.

Подробности о мероприятиях библиотеки по телефонам: 24-78-25; 24-78-04.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: cbs просмотров: 37

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