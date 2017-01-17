Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Депутат от ЛДПР Пивков отмечен благодарностью клуба для особых детей «Забота» Руководитель няндомского клуба для особых детей «Забота» Юлия Попова поблагодарила заместителя руководителя фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов Сергея Пивкова за оказанную помощь. – Наш клуб создан решением собрания родителей детей-инвалидов совсем недавно, но нам уже есть чем гордиться, – отметила Юлия Николаевна. – Главные цели объединения – организация досуга особых детей и оказание всесторонней помощи, как самим детям, так и их родителям. Со многими проблемами мы справляемся сами, но бывают случаи, когда нам никак не обойтись без поддержки представителей власти.



Так было, например, когда у наших детей возникли трудности с записью к специалистам Архангельской областной детской клинической больницы. Чтобы попасть на прием к нужному врачу, родителям приходилось записываться на прием заранее.



Иногда ожидание доходило до трех месяцев, хотя согласно Указу Президента РФ дети-инвалиды имеют право на прием в первоочередном порядке. Тогда мы и обратились за помощью в ЛДПР, а именно к депутату Сергею Пивкову. В итоге, проблема была решена очень оперативно.



Интересен и тот факт, что обращение няндомской организации было направлено по средствам социальной сети Вконтакте в личный аккаунт депутата Пивкова, что лишний раз показывает открытость и доступность депутатов от ЛДПР.



– По мнению экспертов, депутаты от ЛДПР, причем различного уровня, – самые открытые, – сообщил Сергей Пивков. – Свои странички в социальных сетях есть у всех наших депутатов, поэтому любой желающий может отслеживать деятельность того или иного парламентария. Такой пример подает нам основатель и бессменный лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский, свои аккаунты у которого есть во всех популярных соцсетях. Что касается моей работы в сети Интернет, то также стараюсь быть активным пользователем. Убежден, люди должны знать, чем занимается их депутат, его дела, мысли и позицию.



К сожалению, времени на обратную связь хватает не всегда, поэтому не побоялся опубликовать и свой номер телефона. Так получается гораздо оперативнее реагировать на сигналы о помощи. А что касается конкретного случая, связанного с обращением за помощью из Нядомы, то хотел бы отдельно поблагодарить и министра здравоохранения Архангельской области Антона Александровича Карпунова за оперативное вмешательство и помощь в решении обозначенных проблем.

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