Архангельск: Новости компаний

Руководитель фракции эсеров в Архангельском областном Собрании депутатов Татьяна Седунова направила письма председателю комитета по здравоохранению и социальной политике Архангельского областного Собрания депутатов Сергею Эммануилову и первому заместителю председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Людмиле Кононовой с просьбой рассмотреть проблему оказания медицинской помощи в Пинежском районе.

Напомним, что заместитель председателя Государственной Думы РФ Ольга Епифанова сообщила министру здравоохранения Веронике Скворцовой об ухудшении качества медицинской помощи в Пинежском районе Архангельской области. Министр ответила, что готова выехать на проблемные территории, чтобы лично оценить ситуацию. Однако на сессии областного Собрания председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Сергей Эммануилов спросил сенатора Людмила Кононову о том, как она оценивает информацию, которую Ольга Епифанова предоставила Веронике Скворцовой. Людмила Кононова заявила, что лично проверила информацию и намерена опровергнуть слова Епифановой.

Татьяна Седунова, которая получила более тысячи обращений от жителей Пинежского района, обратилась с письмами к Людмиле Коновой и Сергею Эммануилову. В них она просит объективно отнестись к проблеме со здравоохранением на селе:

"Уважаемый Сергей Дмитриевич! В наш адрес неоднократно поступали коллективные обращения от жителей Пинежского района, а также практически на всех встречах с жителями звучал вопрос об ухудшении качества и доступности медицинских услуг в районе. Вы как профессионал можете правильно оценить качество и доступность медицинской помощи", – заявила Татьяна Седунова

Она предложила Сергею Эммануилову провести парламентские слушания по состоянию здравоохранения в Архангельской области с приглашением депутатов Госдумы, сенатора, местных жителей. А Людмилу Кононову – выехать в Пинежский район, чтобы проанализировать ситуацию на месте.