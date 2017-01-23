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Архангельск: Новости компаний

     

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Детей из нуждающихся семей приглашают бесплатно изучать английский язык

С 1 февраля в Архангельске руководители одной из языковых школ города приглашают учащихся 4-11 лет пройти двухмесячный курс английского языка совершенно бесплатно.
Занятия обещают дать всем делающим возможность интересно и с пользой провести это время. Программа включает 16 часов обучения английскому языку с квалифицированными преподавателями по зарекомендовавшим себя зарубежным методикам в следующих возрастных группах: 4-6 лет, 7-8 лет и 9-11 лет.

Участие в благотворительном проекте возможно только при предоставлении соответствующих документов в региональное благотворительное общественное движение «Подари ребенку праздник».

Более подробную информацию можно узнать по телефону 8(182) 629-609 или в группе соцсети ВКонтакте.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Елена М.
просмотров: 52
дата: 23.01.17 | 10:33
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