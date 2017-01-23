Архангельск: Новости компаний

Занятия обещают дать всем делающим возможность интересно и с пользой провести это время. Программа включает 16 часов обучения английскому языку с квалифицированными преподавателями по зарекомендовавшим себя зарубежным методикам в следующих возрастных группах: 4-6 лет, 7-8 лет и 9-11 лет.
Участие в благотворительном проекте возможно только при предоставлении соответствующих документов в региональное благотворительное общественное движение «Подари ребенку праздник».
Более подробную информацию можно узнать по телефону 8(182) 629-609 или в группе соцсети
ВКонтакте.