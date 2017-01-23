Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Детей из нуждающихся семей приглашают бесплатно изучать английский язык С 1 февраля в Архангельске руководители одной из языковых школ города приглашают учащихся 4-11 лет пройти двухмесячный курс английского языка совершенно бесплатно.



Участие в благотворительном проекте возможно только при предоставлении соответствующих документов в региональное благотворительное общественное движение «Подари ребенку праздник».



Более подробную информацию можно узнать по телефону 8(182) 629-609 или в группе соцсети Занятия обещают дать всем делающим возможность интересно и с пользой провести это время. Программа включает 16 часов обучения английскому языку с квалифицированными преподавателями по зарекомендовавшим себя зарубежным методикам в следующих возрастных группах: 4-6 лет, 7-8 лет и 9-11 лет.Участие в благотворительном проекте возможно только при предоставлении соответствующих документов в региональное благотворительное общественное движение «Подари ребенку праздник».Более подробную информацию можно узнать по телефону 8(182) 629-609 или в группе соцсети ВКонтакте. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Елена М. просмотров: 52

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