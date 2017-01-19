Архангельск: Новости компаний

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Дети из детских домов и Центров стали участниками областного творческого конкурса

ТС "Дисма" в рамках благотворительной программы "Сегодня я помог детям" организовала областной творческий конкурс для воспитанников социальных учреждений Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.
В октябре 2016 года в рамках благотворительной программы "Сегодня я помог детям"    был объявлен творческий детский конкурс "Моя Родина - Россия". 

Участники конкурса - воспитанники детских социальных учреждений, дети, которые воспитываются без попечения родителей, но очень талантливы творчески. Всего предложено участие в 4х номинациях: рисунок, живое слово, песни и инсценировки по теме конкурса.

Получив положение, в детских домах и социально-реабилитационных Центрах Архангельска, Новодвинска, Северодвинска и Приморского района маленькие конкурсанты стали готовить творческие работы и номера.

18 января первыми отчитались воспитанники Северодвинского детского дома. Дети представили на суд жюри творческие работы по всем 4м номинациям.

Очень уютная обстановка и условия проживания, теплое отношение воспитателей и педагогов, все способствует тому, что дети, лишенные родительского внимания и любви, развиваются на ровне с домашними детками.

В Северодвинск съездили следующие уважаемые члены жюри:
Меньшиков А.С. - председатель постоянной комиссии Областного Совета ветеранов по культурно-массовой работе с ветеранами.
Чемакина В.М. - зам. председателя культурно-массовой комиссии Архангельского городского Совета ветеранов. Отлличник народного просвещения, Заслуженный учитель РФ.
Щеголева Н.П. - отличник народного просвещения, Заслуженный учитель РФ.
Романова С.Ю. – менеджер по работе с общественностью АТП «Панорама Ритейл», инициатор конкурса и реализатор благотворительной программы "Сегодня я помог детям" от ТС "Дисма".

Данный конкурс проходит в рамках творческого фестиваля народной песни и танца "Единый мир творчества" среди ветеранов региона.

Детский конкурс финансируется из бюджета  благотворительной программы ТС "Дисма" и проходит при поддержке Депутата Государственной Думы - Дмитрия Юркова.

Выступили ребята замечательно, жюри в восторге и предоставилась замечательная возможность просто пообщаться с детьми и ознакомиться с детским домом, впереди посещение еще 7 детских социальных учреждений и определение победителей, которые выступят на большой сцене АГКЦ, где 12 апреля пройдет гала-концерт фестиваля.
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автор: Светлана Р.
просмотров: 91
дата: 19.01.17 | 12:55
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