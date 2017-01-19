Архангельск: Новости компаний все фото (7)

фото, видео с места события Дети из детских домов и Центров стали участниками областного творческого конкурса ТС "Дисма" в рамках благотворительной программы "Сегодня я помог детям" организовала областной творческий конкурс для воспитанников социальных учреждений Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. В октябре 2016 года в рамках благотворительной программы "Сегодня я помог детям" был объявлен творческий детский конкурс "Моя Родина - Россия".



Участники конкурса - воспитанники детских социальных учреждений, дети, которые воспитываются без попечения родителей, но очень талантливы творчески. Всего предложено участие в 4х номинациях: рисунок, живое слово, песни и инсценировки по теме конкурса.



Получив положение, в детских домах и социально-реабилитационных Центрах Архангельска, Новодвинска, Северодвинска и Приморского района маленькие конкурсанты стали готовить творческие работы и номера.



18 января первыми отчитались воспитанники Северодвинского детского дома. Дети представили на суд жюри творческие работы по всем 4м номинациям.



Очень уютная обстановка и условия проживания, теплое отношение воспитателей и педагогов, все способствует тому, что дети, лишенные родительского внимания и любви, развиваются на ровне с домашними детками.



В Северодвинск съездили следующие уважаемые члены жюри:

Меньшиков А.С. - председатель постоянной комиссии Областного Совета ветеранов по культурно-массовой работе с ветеранами.

Чемакина В.М. - зам. председателя культурно-массовой комиссии Архангельского городского Совета ветеранов. Отлличник народного просвещения, Заслуженный учитель РФ.

Щеголева Н.П. - отличник народного просвещения, Заслуженный учитель РФ.

Романова С.Ю. – менеджер по работе с общественностью АТП «Панорама Ритейл», инициатор конкурса и реализатор благотворительной программы "Сегодня я помог детям" от ТС "Дисма".



Данный конкурс проходит в рамках творческого фестиваля народной песни и танца "Единый мир творчества" среди ветеранов региона.



Детский конкурс финансируется из бюджета благотворительной программы ТС "Дисма" и проходит при поддержке Депутата Государственной Думы - Дмитрия Юркова.



Выступили ребята замечательно, жюри в восторге и предоставилась замечательная возможность просто пообщаться с детьми и ознакомиться с детским домом, впереди посещение еще 7 детских социальных учреждений и определение победителей, которые выступят на большой сцене АГКЦ, где 12 апреля пройдет гала-концерт фестиваля. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Светлана Р. просмотров: 91

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