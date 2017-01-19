Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события Дети рисуют мир: выставка художественного творчества стартовала в библиотеке Международная передвижная выставка детского рисунка «Дети рисуют мир!» 17 января открылась в Октябрьской библиотеке №2. Идея создания такой выставки принадлежит Архангельскому отделению Российского военно-исторического общества. Общественный деятель, член общества Жгилев Владислав Иванович с этой выставкой побывал в Грозном, в Донбассе, в Крыму, в Звездном. В прошлом году часть выставки была представлена в Архангельске и в Северодвинске. По предложению женсовета Октябрьского округа выставка будет две недели работать в библиотеке.



На открытии выставки приветственное письмо депутата Государственной Думы Российской Федерации Вторыгиной Елены Андреевны зачитала помощник депутата Братына Светлана Мефодьевна. В письме есть такие слова: «От многих рисунков на этой выставке – дрожь и боль в сердце. Потому что дети не должны рисовать войну. Дети должны быть детьми. Они должны расти без страха, без ужасов войны, без ожидания выстрелов, они не должны вздрагивать, слыша звуки салюта, который напоминает им войну… Я вижу основную цель этой выставки так: напомнить людям о ценностях, которые важны для каждого человека, о доброте, гуманизме, человеколюбии, справедливости и стремлении к миру».



В ходе мероприятия выступил член Архангельского отделения военно-исторического общества Дмитрий Шарыгин. Звучали песни в исполнении школьников из МБОУ СШ №1 (музыкальный руководитель Безумова Л.И.), стихи в исполнении Сидоренко Ксении, задорная песня Шостено Марьяны. Подарком от детей Осетии стал танец студентки СГМУ. Лиза не удержалась и прочитала свое стихотворение, написанное о том, что пришлось пережить её родным.



Выставка рисунка дополнена многочисленными фотографиями из «горячих» точек - Грозного, Беслана, Алапаевска, Крыма. Жгилев Владислав Иванович был в этих точках с гуманитарной помощью, помогал организовать детские праздники, играл в футбол с мальчишками Цхинвала, наряжался Дедом Морозом, клоуном, чтобы увидеть улыбки на лицах детей, услышать детский смех. Всего на выставке 268 работ, которые библиотекари оформили в читальном зале и в фойе библиотеки.



Свои предложения и пожелания участники встречи оставили в альбоме отзывов.



Участниками передвижной выставки могут стать мальчишки и девчонки Архангельска – необходимо нарисовать свой рисунок на тему «Дети рисуют МИР!» в формате А3, оформить рисунок в паспарту, указать фамилию, имя, отчество, возраст и принести рисунок в Октябрьскую библиотеку №2 (наб. Северной Двины, 134) до 29 января. Выставка работает до конца января.



О других мероприятиях Октябрьской библиотеки № 2 вы можете узнать по тел. 20-67-65 или в группе социальной сети Вконтакте «Книжный берег».

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