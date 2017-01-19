наверх
Новости Архангельска
19 января, четверг 22:40
$59.50
63.28
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Дети рисуют мир: выставка художественного творчества стартовала в библиотеке

Международная передвижная выставка детского рисунка «Дети рисуют мир!» 17 января открылась в Октябрьской библиотеке №2.
Идея создания такой выставки принадлежит Архангельскому отделению Российского военно-исторического общества. Общественный деятель, член общества Жгилев Владислав Иванович с этой выставкой побывал в Грозном, в Донбассе, в Крыму, в Звездном. В прошлом году часть выставки была представлена в Архангельске и в Северодвинске. По предложению женсовета Октябрьского округа выставка будет две недели работать в библиотеке.
 
На открытии выставки приветственное письмо депутата Государственной Думы Российской Федерации Вторыгиной Елены Андреевны зачитала помощник депутата Братына Светлана Мефодьевна. В письме есть такие слова: «От многих рисунков на этой выставке – дрожь и боль в сердце. Потому что дети не должны рисовать войну. Дети должны быть детьми. Они должны расти без страха, без ужасов войны, без ожидания выстрелов, они не должны вздрагивать, слыша звуки салюта, который напоминает им войну… Я вижу основную цель этой выставки так: напомнить людям о ценностях, которые важны для каждого человека, о доброте, гуманизме, человеколюбии, справедливости и стремлении к миру».
           
В ходе мероприятия выступил член  Архангельского отделения военно-исторического общества Дмитрий Шарыгин. Звучали песни в исполнении школьников из МБОУ СШ №1 (музыкальный руководитель Безумова Л.И.), стихи в исполнении Сидоренко Ксении, задорная песня Шостено Марьяны. Подарком от детей Осетии стал танец студентки СГМУ. Лиза не удержалась и прочитала свое стихотворение, написанное о том, что пришлось пережить её родным.
 
Выставка рисунка дополнена многочисленными фотографиями из «горячих» точек - Грозного, Беслана, Алапаевска, Крыма. Жгилев Владислав Иванович был в этих точках с гуманитарной помощью, помогал организовать детские праздники, играл в футбол с мальчишками  Цхинвала, наряжался Дедом Морозом, клоуном, чтобы увидеть улыбки на лицах детей, услышать детский смех. Всего на выставке 268 работ, которые библиотекари оформили в читальном зале и в фойе библиотеки.
 
Свои предложения и пожелания участники встречи оставили в альбоме отзывов.
 
Участниками передвижной выставки могут стать мальчишки и девчонки Архангельска – необходимо нарисовать свой рисунок на тему «Дети рисуют МИР!» в формате А3, оформить рисунок в паспарту, указать фамилию, имя, отчество, возраст и принести рисунок в Октябрьскую библиотеку №2 (наб. Северной Двины, 134) до 29 января. Выставка работает до конца января.
 
О других мероприятиях Октябрьской библиотеки № 2 вы можете узнать по тел. 20-67-65 или в группе социальной сети Вконтакте «Книжный берег».
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: cbs
просмотров: 68
дата: 19.01.17 | 12:52
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080