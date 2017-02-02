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Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Дети с необычными способностями отправились в экстремальное путешествие

Участниками уникальной экспедиции по Кавказским горам стали подростки.
В начале года в Хостинском районе г. Сочи прошла первая фото-экспедиция «На пределе» для детей с необычными способностями. 8 талантливых подростков в возрасте от 13 до 19 лет отправились в экстремальное путешествие по Кавказским горам, на скалы рядом с г. Сочи.
 
Экспедиция была организована для учащихся фонда «Фото Че» при поддержке Mitsubishi («ММС Рус») и «Роза Хутор», а маршрут разработан совместно с шеф-фотографом National Geographic Андреем Каменевым.
 
Чтобы сделать снимки, которые будут представлены на благотворительной фотовыставке в Москве в марте 2017 года, участникам  экспедиции  пришлось балансировать на краю скалы, совершать спуск в тектонический разлом Сухого Каньона Псахо, пробираться к памятникам древней природы по размытым дорогам, где не могут пройти даже внедорожники.
 
«Особенно мне запомнился каньон: идешь, идешь, думаешь, вот сейчас! За поворотом! А там ничего нет, и сил нет, и хочется вернуться в машину. Но ты карабкаешься дальше. И добираешься до водопада! А это просто большое волшебство. И ты уже не усталый, а счастливый, потому что можешь это снимать», - поделилась впечатлениями Ира Радименкова, участница экспедиции.
 
Природа не сделала скидки для ребят: во время экспедиции шел почти субтропический ливень. Все участники в буквальном смысле промокли до нитки, а потом разводили костер и готовили ужин в первобытных (или полевых) условиях, ведь рядом не было ни одного населенного пункта.
 
Организаторы экспедиции поставили очень простую и высокую цель: доказать не только всем вокруг, но и самим ребятам, что человек способен на многое, если по-настоящему захочет и приложит усилия, а получить наиболее яркие впечатления и сделать самые важные открытия можно лишь преодолевая себя.
 
Результаты экспедиции: сломано 6 объективов, 2 штатива, 2 камеры. Потрачено: 356 дождевиков, 5600 литров бензина и бесчисленное количество пота и слез.

Но самый главный результат - глаза детей, горящие от восторга и чувства гордости, ведь они доказали, что могут действовать на пределе своих способностей. И это только начало, ведь впереди их ждет новое приключение.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: SergeyVlad
просмотров: 68
дата: 02.02.17 | 13:05
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