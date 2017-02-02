Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Дети с необычными способностями отправились в экстремальное путешествие Участниками уникальной экспедиции по Кавказским горам стали подростки. В начале года в Хостинском районе г. Сочи прошла первая фото-экспедиция «На пределе» для детей с необычными способностями. 8 талантливых подростков в возрасте от 13 до 19 лет отправились в экстремальное путешествие по Кавказским горам, на скалы рядом с г. Сочи.



Экспедиция была организована для учащихся фонда «Фото Че» при поддержке Mitsubishi («ММС Рус») и «Роза Хутор», а маршрут разработан совместно с шеф-фотографом National Geographic Андреем Каменевым.



Чтобы сделать снимки, которые будут представлены на благотворительной фотовыставке в Москве в марте 2017 года, участникам экспедиции пришлось балансировать на краю скалы, совершать спуск в тектонический разлом Сухого Каньона Псахо, пробираться к памятникам древней природы по размытым дорогам, где не могут пройти даже внедорожники.



«Особенно мне запомнился каньон: идешь, идешь, думаешь, вот сейчас! За поворотом! А там ничего нет, и сил нет, и хочется вернуться в машину. Но ты карабкаешься дальше. И добираешься до водопада! А это просто большое волшебство. И ты уже не усталый, а счастливый, потому что можешь это снимать», - поделилась впечатлениями Ира Радименкова, участница экспедиции.



Природа не сделала скидки для ребят: во время экспедиции шел почти субтропический ливень. Все участники в буквальном смысле промокли до нитки, а потом разводили костер и готовили ужин в первобытных (или полевых) условиях, ведь рядом не было ни одного населенного пункта.



Организаторы экспедиции поставили очень простую и высокую цель: доказать не только всем вокруг, но и самим ребятам, что человек способен на многое, если по-настоящему захочет и приложит усилия, а получить наиболее яркие впечатления и сделать самые важные открытия можно лишь преодолевая себя.



Результаты экспедиции: сломано 6 объективов, 2 штатива, 2 камеры. Потрачено: 356 дождевиков, 5600 литров бензина и бесчисленное количество пота и слез.



Но самый главный результат - глаза детей, горящие от восторга и чувства гордости, ведь они доказали, что могут действовать на пределе своих способностей. И это только начало, ведь впереди их ждет новое приключение.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: SergeyVlad просмотров: 68

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 1 | закрыть