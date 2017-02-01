Архангельск: Новости компаний

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Детские сады Архангельска платят за тепло лучше всех

Лучшими потребителями тепла в Архангельске за 2016 год стали три детских сада
В ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» назвали лучших потребителей тепловой энергии 2016 года г. Архангельска среди организаций, финансируемых из бюджетов различных уровней. Победителем среди муниципальных учреждений был признан детский сад № 96 «Сосенка». Среди областных учреждений пальма первенства принадлежит Первой городской клинической больнице им. Е.Е. Волосевич.

Основным критерием определения победителей стала не только подготовка теплопотребляющего оборудования учреждений к отопительному сезону и качественное обслуживание внутренних систем зданий, но и своевременная и полная оплата потреблённого тепла, оперативное заключение договоров теплоснабжения на будущий год.

Детский сад «Сосенка», расположенный в привокзальном микрорайоне Архангельска, всегда своевременно оплачивает потребленную тепловую энергию. Благодаря неравнодушному отношению заведующей детского сада к своей работе, дошкольное учреждение получает необходимые субсидии, необходимые для своевременной оплаты тепла. Детский сад № 96 всегда одним из первых заключает договоры теплоснабжения на следующий год, не имеет просроченной задолженности.

Второе и третье места среди учреждений, финансируемых из муниципального бюджета Архангельска, также занимают дошкольные учреждения. На втором месте – детский сад № 121 «Золушка», на третьем – детский сад № 50 «Искорка». Две следующие строчки почётного рейтинга занимают Средняя общеобразовательная школа № 11 и ещё один детский сад № 31 «Ивушка».

Второе место рейтинга среди учреждений, финансируемых из областного бюджета, занимает областная детская библиотека им. А.П. Гайдара. Следом за библиотекой идут три учреждения среднего профессионального образования: Архангельский музыкальный колледж, Архангельский техникум строительства и экономики и Архангельский техникум строительства и городского хозяйства.

- Руководители отмеченных нами бюджетных учреждений своим примером наглядно доказывают, что при грамотно построенной работе по выделению лимитов бюджетных обязательств, своевременно проведённой договорной кампании, проблем с оплатой тепловой энергии не возникает, – говорит заместитель управляющего директора ГУ ТГК-2 по Архангельской области по энергосбытовой деятельности Ольга Серова. – От имени компании я выражаю глубокую благодарность директорам этих учреждений и призываю обратить внимание на их работу руководителей учреждений, которые по каким-то причинам пока не могут наладить своевременную оплату тепла. Добросовестные потребители – наши верные союзники в надёжном теплоснабжении города.
 
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автор: energo
просмотров: 36
дата: 01.02.17 | 14:08
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