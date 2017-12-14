Для архангельских предпринимателей пройдёт семинар по пожарно-техническому минимуму

Изучение пожарно-технического минимума — обязательный вид противопожарного обучения, который должны пройти руководитель и сотрудники, ответственные за пожарную безопасность, или исполняющие их обязанности.



ПТМ проводится в течение месяца после приёма на работу сотрудника, ответственного за пожарную безопасность. Дальше — периодически, не реже одного раза в 3 года после последнего обучения в зависимости от вида деятельности организации.



Ответственность за непрохождение ПТМ влечет предупреждение или административный штраф для физлиц в размере от 1000 до 1500 рублей, для должностных лиц — от 6000 до 15000 рублей, для юридических лиц — от 150000 до 200000 рублей.



В программе семинара: как обеспечить пожарную безопасность; способы и средства пожарной защиты; периодичность проверок средств и систем пожаротушения; административная и уголовная ответственность лиц, нарушающих требования пожарной безопасности.



По итогам семинара выдаётся удостоверение установленного образца. Семинар проводится Архангельским региональным бизнес-инкубатором при поддержке Министерства экономического развития Архангельской области в рамках государственной программы по поддержке малого и среднего предпринимательства.



Спикер: Баранов Сергей Вячеславович, преподаватель ООО «Архангельское предприятие противопожарной автоматики».



Когда: 21 декабря, 12:00–17:00

Где: пр. Обводный канал, д. 12, 5 этаж, конференц-зал АРБИ

Запись на семинар: +7 (8182) 42-14-53, 43-02-78

Запись на онлайн-трансляцию: vk.cc/7paAz6