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Для архангельских предпринимателей пройдёт семинар по пожарно-техническому минимуму

вчера 23:02
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8 декабря пройдёт последний в этом году бесплатный семинар «Пожарно-технический минимум» для субъектов среднего и малого бизнеса с выдачей удостоверения установленного образца.
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Изучение пожарно-технического минимума — обязательный вид противопожарного обучения, который должны пройти руководитель и сотрудники, ответственные за пожарную безопасность, или исполняющие их обязанности.

ПТМ проводится в течение месяца после приёма на работу сотрудника, ответственного за пожарную безопасность. Дальше — периодически, не реже одного раза в 3 года после последнего обучения в зависимости от вида деятельности организации.

Ответственность за непрохождение ПТМ влечет предупреждение или административный штраф для физлиц в размере от 1000 до 1500 рублей, для должностных лиц — от 6000 до 15000 рублей, для юридических лиц — от 150000 до 200000 рублей.

В программе семинара: как обеспечить пожарную безопасность; способы и средства пожарной защиты; периодичность проверок средств и систем пожаротушения; административная и уголовная ответственность лиц, нарушающих требования пожарной безопасности.

По итогам семинара выдаётся удостоверение установленного образца. Семинар проводится Архангельским региональным бизнес-инкубатором при поддержке Министерства экономического развития Архангельской области в рамках государственной программы по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Спикер: Баранов Сергей Вячеславович, преподаватель ООО «Архангельское предприятие противопожарной автоматики».

Когда: 21 декабря, 12:00–17:00
Где: пр. Обводный канал, д. 12, 5 этаж, конференц-зал АРБИ
Запись на семинар: +7 (8182) 42-14-53, 43-02-78
Запись на онлайн-трансляцию: vk.cc/7paAz6

Автор: Михаил К.
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