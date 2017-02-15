Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Для студентов колледжей Поморья пройдет тренинг «Быть мужчиной» В феврале специалисты областного «Центра поддержки молодой семьи» проведут тренинг «Быть мужчиной» для студентов двух колледжей: Архангельского торгово-экономического и Лесотехнического им. Императора Петра I. Участники тренинга научатся разрешать конфликтные ситуации и достигать свои цели.



- Очень часто мы слышим: «Будь мужчиной», но мало кто задумывается над смыслом этой фразы. Некоторые мальчики воспитываются в семье, где лидером является мама, которая принимает все решения за сына и поэтому не могут стать самостоятельными. В результате вырастает мужчина, который не умеет брать ответственность за свои поступки и просто «плывет по течению», - рассказал психолог центра Дмитрий Пашовкин. - Занятия помогут молодым людям обрести внутренний стержень.



Помимо проведения тренингов, центр использует самые разнообразные формы и методы психологической поддержки: семейные консультации; индивидуальную работу, обучающие семинары.



Записаться на консультацию к психологу можно по телефону: (8182) 21-17-44 или 8-911-670-53-53. Адрес Центра: пр. Ломоносова, 269, центральный вход.

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