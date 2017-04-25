Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Для жителей южной части Архангельска организуют бесплатные юрконсультации По инициативе и при поддержке депутата Архангельской городской Думы Игоря Аюпова в округе Варавино-Фактория и микрорайоне 3-го лесозавода возобновляется оказание юридических консультаций. Юрист будет вести прием по следующему графику:



- каждую 2-ую пятницу месяца с 15 до 17 ч. (кабинет Совета ветеранов в библиотеке на Холмогорской,16),



- каждую 3-ую пятницу месяца с 15 до 17 ч. (кабинет Совета ветеранов в Ломоносовском ДК)



«По многочисленным обращениям жителей, ветеранов и представителей общественности округа мы решили возобновить оказание регулярных юридических консультаций. Наш юрист готов проконсультировать, оказать юридическую поддержку по вопросам ЖКХ, социальной сферы и т.д. Будем реагировать на обращения и помогать в решении проблем», отметил депутат Архангельской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Игорь Аюпов.

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