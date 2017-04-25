Архангельск: Новости компаний

По инициативе и при поддержке депутата Архангельской городской Думы Игоря Аюпова в округе Варавино-Фактория и микрорайоне 3-го лесозавода возобновляется оказание юридических консультаций.
Юрист будет вести прием по следующему графику:
- каждую 2-ую пятницу месяца с 15 до 17 ч. (кабинет Совета ветеранов в библиотеке на Холмогорской,16),
- каждую 3-ую пятницу месяца с 15 до 17 ч. (кабинет Совета ветеранов в Ломоносовском ДК)
«По многочисленным обращениям жителей, ветеранов и представителей общественности округа мы решили возобновить оказание регулярных юридических консультаций. Наш юрист готов проконсультировать, оказать юридическую поддержку по вопросам ЖКХ, социальной сферы и т.д. Будем реагировать на обращения и помогать в решении проблем», отметил депутат Архангельской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Игорь Аюпов.