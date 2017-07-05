Доля Почты России на посылочном рынке в 1-ом квартале 2017 года достигла 66%

В первом квартале 2017 года по данным аналитического исследования Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) на рынке доставки товаров e-commerce (включая отправления из иностранных интернет-магазинов и доставку на внутреннем рынке) 66% покупателей доверили доставку своих почтовых отправлений Почте России.
В исследовании АКИТ отмечается, что объем рынка интернет-торговли в России в первом квартале вырос на 14%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, и составил 240 млрд рублей, а рынок трансграничной торговли увеличился на 26% - до 89 млрд рублей. По итогам 1 квартала 2017 года Почта России обработала 70,9 млн международных почтовых отправлений с товарными вложениями, что более чем на 50% превышает показатель 1 квартала 2016 года (46,6 млн шт.).
«Почта России уверенно наращивает свою долю на рынке доставки отправлений с товарным вложением как внутри России, так и из-за рубежа, – отмечает заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев. – Мы не только продолжаем сокращать сроки доставки при росте объемов отправлений, но и создаем удобные сервисы для клиентов на «последней миле», чтобы отправка и получение посылок занимало для них минимальное время».
Одним из таких нововведений являются центры выдачи и приема посылок, специализирующиеся исключительно на отправлениях с товарными вложениями от физических лиц, а также компаний малого и среднего бизнеса. Здесь можно отправить и получить внутренние и международные посылки, мелкие пакеты, экспресс-отправления. К преимуществам ЦВПП относится удобное расположение и увеличенные по сравнению с обычным отделением часы работы, отсутствие перерывов на обед и выходных. Сейчас количество центров выдачи и приема посылок (ЦВПП), открытых в отделениях Почты России, достигло 534 в 211 городах страны, в том числе 100 ЦВПП в г. Москве.
Для тех, кто выбирает доставку до дома или офис, в Почте России функционирует единая Курьерская Служба, которая сегодня насчитывает 1565 курьеров и 1357 курьерских автомобилей. Всего в настоящее время Курьерская Служба Почты России представлена 167 подразделениями в 160 городах страны.
Также Почта России запустила удобный
сервис для интернет-магазинов, который является частью инфраструктуры обновленного портала pochta.ru. Сервис позволяет удобно и быстро подготавливать к отправке партии посылок, пользователю остается только наклеить бланки на посылки и сдать отправления в точку приема. На сайте можно в автоматическом режиме проводить проверку правильности заполнения адресов, ФИО и телефонов, подбирать почтовый индекс, рассчитывать стоимость пересылки, присваивать трек-номер, который позволяет отслеживать доставку посылки в режиме реального времени с мобильного приложения или на сайте Почты России.
Данные по обработке (совокупно: импорт, экспорт, транзит) международных отправлений с товарными вложениями (посылки, мелкие пакеты, отправления EMS).