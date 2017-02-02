Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Дольщики получают ключи от квартир в 1-й и 2-й очереди ЖК «Аврора» в Архангельске В историческом районе Архангельска – Соломбале, на пересечении пр. Никольский и ул. Маяковского холдинг «Аквилон-Инвест» завершает строительство нового жилого комплекса.



ЖК «Аврора» находится в районе с развитой инфраструктурой: 4 школы, 3 детских сада, школа искусств и спортшкола, КЦ «Соломбала-Арт», магазины, банки, автобусные остановки - все это находится в шаговой доступности. Во дворе новостройки расположатся детские, игровые площадки, зоны отдыха, как для детей, так и для взрослых. Любители активного отдыха по достоинству оценят спортивную площадку, которая сможет быть полезной во все времена года: летом - это зеленое футбольное поле, а зимой - каток для коньков и хоккея. Предусмотрена вместительная гостевая автомобильная парковка.



Первые две очереди



Впервые в региональной практике в этом жилом комплексе внедрены передовые европейские принципы проектирования внутреннего пространства, которые получили название: «Разумные метры». Главное преимущество состоит в том, что жилое пространство уже на этапе проектирования учитывает образ жизни и особенности современных горожан, а потому в итоге получается значительно более удобным и функциональным, чем стандартные квартиры. Предусмотрены специальные зоны для общения всех членов семьи и личные пространства для отдыха и уединения. Таким образом, в квартире нет «невостребованных пространств», которые в дальнейшем нельзя использовать. Соответственно, не нужно платить за «лишние» метры.



Всего в трех очередях комплекса общей площадью 18,3 тыс. кв. м запроектировано 234 квартиры. Сдача 3-й очередей запланирована в 3-м квартале этого года. Изюминкой комплекса является его местоположение в непосредственной близости от набережной Георгия Седова, благодаря чему из многих квартир будет открываться вид на Северную Двину.ЖК «Аврора» находится в районе с развитой инфраструктурой: 4 школы, 3 детских сада, школа искусств и спортшкола, КЦ «Соломбала-Арт», магазины, банки, автобусные остановки - все это находится в шаговой доступности. Во дворе новостройки расположатся детские, игровые площадки, зоны отдыха, как для детей, так и для взрослых. Любители активного отдыха по достоинству оценят спортивную площадку, которая сможет быть полезной во все времена года: летом - это зеленое футбольное поле, а зимой - каток для коньков и хоккея. Предусмотрена вместительная гостевая автомобильная парковка.Первые две очереди жилого комплекса «Аврора» были сданы в эскплуатацию накануне Нового года, причем 2-я очередь – досрочно. В настоящее время заканчивается благоустройство дворовой территории, закуплено и установлено оборудование детского игрового комплекса и корта для игры в футбол и хоккей. На 3-й очереди завершается отделка квартир и помещений общего пользования.Впервые в региональной практике в этом жилом комплексе внедрены передовые европейские принципы проектирования внутреннего пространства, которые получили название: «Разумные метры». Главное преимущество состоит в том, что жилое пространство уже на этапе проектирования учитывает образ жизни и особенности современных горожан, а потому в итоге получается значительно более удобным и функциональным, чем стандартные квартиры. Предусмотрены специальные зоны для общения всех членов семьи и личные пространства для отдыха и уединения. Таким образом, в квартире нет «невостребованных пространств», которые в дальнейшем нельзя использовать. Соответственно, не нужно платить за «лишние» метры.Всего в трех очередях комплекса общей площадью 18,3 тыс. кв. м запроектировано 234 квартиры. Сдача 3-й очередей запланирована в 3-м квартале этого года. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: akviloninvest просмотров: 94

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