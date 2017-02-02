наверх
Новости Архангельска
03 февраля, пятница 01:02
$60.09
64.29
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Дольщики получают ключи от квартир в 1-й и 2-й очереди ЖК «Аврора» в Архангельске

В историческом районе Архангельска – Соломбале, на пересечении пр. Никольский и ул. Маяковского холдинг «Аквилон-Инвест» завершает строительство нового жилого комплекса.
Изюминкой комплекса является его местоположение в непосредственной близости от набережной Георгия Седова, благодаря чему из многих квартир будет открываться вид на Северную Двину.

ЖК «Аврора» находится в районе с развитой инфраструктурой: 4 школы, 3 детских сада, школа искусств и спортшкола, КЦ «Соломбала-Арт», магазины, банки, автобусные остановки - все это находится в шаговой доступности. Во дворе новостройки расположатся детские, игровые площадки, зоны отдыха, как для детей, так и для взрослых. Любители активного отдыха по достоинству оценят спортивную площадку, которая сможет быть полезной во все времена года: летом - это зеленое футбольное поле, а зимой - каток для коньков и хоккея. Предусмотрена вместительная гостевая автомобильная парковка.
 
Первые две очереди жилого комплекса «Аврора» были сданы в эскплуатацию накануне Нового года, причем 2-я очередь – досрочно. В настоящее время заканчивается благоустройство дворовой территории, закуплено и установлено оборудование детского игрового комплекса и корта для игры в футбол и хоккей. На 3-й очереди завершается отделка квартир и помещений общего пользования.
 
Впервые в региональной практике в этом жилом комплексе внедрены передовые европейские принципы проектирования внутреннего пространства, которые получили название: «Разумные метры». Главное преимущество состоит в том, что жилое пространство уже на этапе проектирования учитывает образ жизни и особенности современных горожан, а потому в итоге получается значительно более удобным и функциональным, чем стандартные квартиры. Предусмотрены специальные зоны для общения всех членов семьи и личные пространства для отдыха и уединения. Таким образом, в квартире нет «невостребованных пространств», которые в дальнейшем нельзя использовать. Соответственно, не нужно платить за «лишние» метры.

Всего в трех очередях комплекса общей площадью 18,3 тыс. кв. м запроектировано 234 квартиры.  Сдача 3-й очередей запланирована в 3-м квартале этого года.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: akviloninvest
просмотров: 94
дата: 02.02.17 | 13:11
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080