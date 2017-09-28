Дуэт «Гармония» представит свое творчество в областной научной библиотеке

15 октября в 15:00 в Архангельской областной научной библиотеке им. Н.А. Добролюбова состоится концерт-презентация нового музыкального диска дуэта «Гармония» «Струна, согретая душой».

Дуэт «Гармония», объединивший автора-исполнителя и музыканта Андрея Повилайтиса и автора лирических стихов Татьяну Рудную, появился в Архангельске в 2016 году. Это творческий союз близких по духу людей, единомышленников, гармония стихов и музыки. Андрей Повилайтис – педагог, музыкант, поэт и автор-исполнитель, неоднократный лауреат региональных конкурсов авторской песни, участник клуба авторской песни «Вертикаль». Татьяна Рудная – библиотекарь, руководитель литобъединения «Творчество» (Центральная городская библиотека имени М.В. Ломоносова города Архангельска), победитель различных творческих конкурсов.

На новом диске представлены авторские песни на стихи А. Повилайтиса и Т. Рудной, стихи Т. Рудной на фоне авторской музыки А. Повилайтиса. Во время презентации прозвучат стихи и песни под гитару, все желающие смогут приобрести новый диск.

Библиотека приглашает на встречу всех, кто любит поэзию и музыку. Вход – свободный.