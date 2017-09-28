Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
27.09.17
1602
27.09.17
1533
26.09.17
1040
27.09.17
833
26.09.17
818
27.09.17
811
27.09.17
726
реклама
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Новости компаний | Главные новости

Дуэт «Гармония» представит свое творчество в областной научной библиотеке

сегодня 16:00
28 0
15 октября в 15:00 в Архангельской областной научной библиотеке им. Н.А. Добролюбова состоится концерт-презентация нового музыкального диска дуэта «Гармония» «Струна, согретая душой».
 >
Фото: wallpapervip.com

Дуэт «Гармония», объединивший автора-исполнителя и музыканта Андрея Повилайтиса и автора лирических стихов Татьяну Рудную, появился в Архангельске в 2016 году. Это творческий союз близких по духу людей, единомышленников, гармония стихов и музыки. Андрей Повилайтис – педагог, музыкант, поэт и автор-исполнитель, неоднократный лауреат региональных конкурсов авторской песни, участник клуба авторской песни «Вертикаль». Татьяна Рудная – библиотекарь, руководитель литобъединения «Творчество» (Центральная городская библиотека имени М.В. Ломоносова города Архангельска), победитель различных творческих конкурсов.

На новом диске представлены авторские песни на стихи А. Повилайтиса и Т. Рудной, стихи Т. Рудной на фоне авторской музыки А. Повилайтиса. Во время презентации прозвучат стихи и песни под гитару, все желающие смогут приобрести новый диск.

Библиотека приглашает на встречу всех, кто любит поэзию и музыку. Вход – свободный. 

Автор: cbs
28 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Более 30 незаконных ларьков снесут в Архангельске до конца года
Новости компаний | Новости раздела
 
Увлекательное детектив-шоу прошло в Исакогорской библиотеке
Увлекательное детектив-шоу прошло в Исакогорской библиотеке
Продолжая проведение мероприятий в Неделю правовых знаний библиотекари решили открыть сразу два детективных агентства и пригласили юных детективов.
сегодня 16:52
1
 
Жителям Поморья помогут открыть источник радости посредством творчества
Жителям Поморья помогут открыть источник радости посредством творчества
За окном осень. Опадают пожелтевшие листья, погода все чаще дождливая и пасмурная. Многие приходят в уныние, а некоторых одолевает осенняя хандра.
сегодня 16:49
4
 
В Новодвинске прошел форум работающей молодежи
В Новодвинске прошел форум работающей молодежи
Мероприятие посетили 222 человека: 150 участников, 20 тренеров, 10 почетных гостей, 15 представителей СМИ, 12 волонтеров, 15 организаторов.
сегодня 16:47
6
 
Развитие студенческих отрядов Архангельской области обсудили в Новодвинске
Развитие студенческих отрядов Архангельской области обсудили в Новодвинске
В рамках II Форума молодёжи, проходившего в Новодвинске, была организована площадка, посвящённая студенческим, строительным отрядам.
сегодня 16:43
9
 
Общественный совет при УФСИН обсудил особенности отбывания наказаний осужденными
Общественный совет при УФСИН обсудил особенности отбывания наказаний осужденными
На базе исправительной колонии № 1 (п. Пирсы, г. Архангельск) прошло выездное заседание Общественного совета при УФСИН России по Архангельской области.
сегодня 16:41
11
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080