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Электронную подпись можно получить в архангельском управлении Росреестра

сегодня 16:51
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С помощью сертификатов электронной подписи, выданных удостоверяющим центром Росреестра, можно воспользоваться государственными услугами различных ведомств.
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Для удобства пользователей и повышения доступности электронных услуг Росреестр приступил к выдаче сертификатов электронной подписи собственного удостоверяющего центра на базе Федеральной кадастровой палаты. 

Зачем нужна электронная подпись?

Она поможет получать государственные услуги и подписывать различные документы в электронном виде.

Обладатель электронной подписи может беспрепятственно получать онлайн различные услуги, например: поставить объект на кадастровый учет, зарегистрировать права собственности на него, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости; отследить санкции ГИБДД, поставить автомобиль на учет; оформить анкету для получения паспорта; получить ИНН; подать заявление для поступления в вуз; подать в налоговый орган заявление, а также документы для открытия юридического лица или ИП и др.

Порядок получения

Чтобы получить сертификат электронной подписи, необходимо сформировать заявку на сайте Удостоверяющего центра.

После этого заявителю нужно будет только один раз обратиться в офис кадастровой палаты для удостоверения личности и подачи пакета документов. Выбрать подходящий офис для получения сертификата электронной подписи можно на сайте Росреестра с помощью сервиса «Офисы и приемные». Адрес офиса в Архангельске пр. Ломоносова, 206. Можно также заказать выезд сотрудника для удостоверения личности заявителя, в этом случае в офис обращаться не придется.

После завершения всех необходимых процедур заявитель может либо забрать в офисе сертификат, записанный на токен – специальное устройство, внешне схожее с «флешкой». Есть и другой способ получить сертификат. Его можно скачать на сайте Удостоверяющего центра.

В чем преимущества удостоверяющего центра Росреестра перед другими участниками рынка?

В отличие от устоявшейся практики продажи узкоспециализированных сертификатов удостоверяющий центр Росреестра предоставляет сертификаты, подходящие одновременно к большинству площадок и ресурсов. Многие удостоверяющие центры работают по принципу 1 услуга – 1 электронная подпись. Удостоверяющий центр Росреестра видит свою задачу в реализации практически универсальной электронной подписи. 
Автор: 29rosreestr
19 0
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