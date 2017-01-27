Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Электронные сервисы Росреестра доработаны в соответствии с новым законодательством На сайте Росреестра открыт доступ к электронным сервисам, которые доработаны в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». сервисы «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера» . Они позволяют получать актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости.



С помощью сервиса заявитель также может узнать о размерах и нахождении объекта, наличии или отсутствии зарегистрированных прав, их ограничений и обременений. Кроме того, с его помощью интересующий объект можно найти по кадастровому или условному номеру, по адресу или номеру права.



Открыт доступ к сервисам, которые позволяют получать информацию: «Проверка исполнения запроса» (статус учетно-регистрационной процедуры), «Проверка электронного документа» (печатное представление выписки и проверка корректности электронной цифровой подписи).



Функционирует и сервис предварительной записи на прием документов.



Услуги Росреестра по регистрации прав и кадастровому учету (как отдельно, так и в виде единой процедуры), а также по получению сведений из ЕГРН полностью доступны на всей территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа.



С начала года уже принято более 20 тысяч заявлений. Документы на получение услуг Росреестра можно подать в офисе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и многофункциональных центрах «Мои документы». Ведомством запущены. Они позволяют получать актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости.С помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» заявитель также может узнать о размерах и нахождении объекта, наличии или отсутствии зарегистрированных прав, их ограничений и обременений. Кроме того, с его помощью интересующий объект можно найти по кадастровому или условному номеру, по адресу или номеру права.Открыт доступ к сервисам, которые позволяют получать информацию:(статус учетно-регистрационной процедуры),(печатное представление выписки и проверка корректности электронной цифровой подписи).Функционирует и сервис предварительной записи на прием документов. Сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием» предоставляет заявителю возможность заранее спланировать визит в офис филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для получения услуг Росреестра. Доступ к данному сервису доступен в «Личном кабинете правообладателя».Услуги Росреестра по регистрации прав и кадастровому учету (как отдельно, так и в виде единой процедуры), а также по получению сведений из ЕГРН полностью доступны на всей территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа.С начала года уже принято более 20 тысяч заявлений. Документы на получение услуг Росреестра можно подать в офисе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и многофункциональных центрах «Мои документы». Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: 29rosreestr просмотров: 46

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