наверх
Новости Архангельска
27 января, пятница 12:39
$59.35
63.18
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Электронные сервисы Росреестра доработаны в соответствии с новым законодательством

На сайте Росреестра открыт доступ к электронным сервисам, которые доработаны в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Ведомством запущены сервисы «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера». Они позволяют получать актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости.

С помощью сервиса  «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online»  заявитель также может узнать о размерах и нахождении объекта, наличии или отсутствии зарегистрированных прав, их ограничений и обременений. Кроме того, с его помощью интересующий объект можно найти по кадастровому или условному номеру, по адресу или номеру права. 

Открыт доступ к сервисам, которые позволяют получать информацию: «Проверка исполнения запроса» (статус учетно-регистрационной процедуры), «Проверка электронного документа» (печатное представление выписки и проверка корректности электронной цифровой подписи).

Функционирует и сервис предварительной записи на прием документов. Сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием» предоставляет заявителю возможность заранее спланировать визит в офис филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для получения услуг Росреестра. Доступ к данному сервису доступен в «Личном кабинете правообладателя».

Услуги Росреестра по регистрации прав и кадастровому учету (как отдельно, так и в виде единой процедуры), а также по получению сведений из ЕГРН полностью доступны на всей территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа. 

С начала года уже принято более 20 тысяч заявлений. Документы на получение услуг Росреестра можно подать в офисе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и многофункциональных центрах «Мои документы».
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: 29rosreestr
просмотров: 46
дата: 27.01.17 | 11:00
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080