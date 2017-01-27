Архангельск: Новости компаний

Ведомством запущены сервисы «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера»
. Они позволяют получать актуальную информацию из ЕГРН об объекте недвижимости.
С помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online»
заявитель также может узнать о размерах и нахождении объекта, наличии или отсутствии зарегистрированных прав, их ограничений и обременений. Кроме того, с его помощью интересующий объект можно найти по кадастровому или условному номеру, по адресу или номеру права.
Открыт доступ к сервисам, которые позволяют получать информацию: «Проверка исполнения запроса»
(статус учетно-регистрационной процедуры), «Проверка электронного документа»
(печатное представление выписки и проверка корректности электронной цифровой подписи).
Функционирует и сервис предварительной записи на прием документов. Сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием»
предоставляет заявителю возможность заранее спланировать визит в офис филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для получения услуг Росреестра. Доступ к данному сервису доступен в «Личном кабинете правообладателя».
Услуги Росреестра по регистрации прав и кадастровому учету (как отдельно, так и в виде единой процедуры), а также по получению сведений из ЕГРН полностью доступны на всей территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа.
С начала года уже принято более 20 тысяч заявлений. Документы на получение услуг Росреестра можно подать в офисе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и многофункциональных центрах «Мои документы».