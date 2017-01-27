Архангельск: Новости компаний

Что может быть приятнее покупки туфель? Конечно же, покупка новой шубы! Приятнее вдвойне, если в ELENA FURS объявлена грандиозная распродажа с выгодой до 50 000 рублей!
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Норка
- 79 000 рублей
Песец
- 19 990 рублей
Лиса
- 49 000 рублей
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