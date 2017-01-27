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Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Elena Furs объявила скидки на все меха: 100% выгода только до 31 января!

С легкостью и выгодой порадуйте себя обновкой.
Что может быть приятнее покупки туфель? Конечно же, покупка новой шубы! Приятнее вдвойне, если в ELENA FURS объявлена грандиозная распродажа с выгодой до 50 000 рублей! 
  • Любите ли вы меха?
  • Желаете ли вы делать покупки с максимальной выгодой?
  • Хотите порадовать себя пушистой обновкой и быть уверенными в ее качестве? 
Если ответы положительные, тогда ждем вас в наших магазинах!

Меховая фабрика ELENA FURS предлагает:
  • широкий ассортимент,
  • цены пополам,
  • в рассрочку на 2 года! 
А также вы можете бесплатно получить «Карту ценителя меха», просто зайдя к нам в магазин. На ее счет будет зачислено 3000 рублей это предложение действует до 31 января

Норка - 79 000 рублей

Песец - 19 990 рублей

Лиса - 49 000 рублей

Скидки до 50% действуют на все меховые коллекции. Почувствуйте выгоду в самый разгар сезона! 
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просмотров: 13
дата: 27.01.17 | 10:52
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