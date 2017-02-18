Архангельск: Новости компаний

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Елена Вторыгина: Очень хорошо, что такие форумы проводятся у нас в Архангельске

Депутат Государственной Думы РФ от Архангельской области Елена Вторыгина примет участие в Поморском строительном форуме.
Чем интересен представителю законодательной власти форум, что она ожидает от этого мероприятия, что хотела бы услышать, какие «рациональные зерна» вынести из встреч, бесед на различных площадках и в кулуарах форума? Эти вопросы мы задали Елене Андреевна и вот что она ответила:
 
- Строительный форум – это, действительно, очень масштабное мероприятие, которое я, как федеральный политик от нашего региона не могу пропустить. Больше того, я попросила приехать для участия в форуме Елену Леонидовну Николаеву, генерального директора Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Уверена, ее опыт и знания будут востребованы на нашей земле.
 
Кроме того, мой интерес к форуму обусловлен моими непосредственными обязанностями как куратора региона от Фонда содействия реформированию ЖКХ по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Архангельск на первых этапах этой программы серьезно «проваливался» - и глава Фонда, Сергей Вадимович Степашин, просил меня взять ситуацию под личный контроль. С тех пор изменилось многое – ряд домов под расселение уже сданы, буквально недавно мы вместе с министром строительства области Михаилом Яковлевым смотрели уже сданный в эксплуатацию дом на Московском проспекте, оценили ход строительства на площадке под четыре многоэтажных дома, которые возводит строительная компания из Чувашии.  Меня порадовало то, что я увидела: дома, сданные нашими строителями из компании «АГР» - комфортные, красивые, в квартирах все продумано, даже новые теплосберегающие технологии внедрены. Уверена, строить на севере должны наши северные строители. У нас для этого есть все: ресурсы, мощности, люди. А главное – есть желание работать на своей земле. Поэтому и строят, как для себя.
 
Хочется отметить, что строительный форум – это еще и площадка для диалога и установления контактов для бизнеса, власти, девелоперов, - всех, кто заинтересован в развитии строительной отрасли Поморья.  И это очень хорошо, что такие форумы проводятся у нас в Архангельске. Это значит, что мы будем строиться, а значит, будущее у региона есть!
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автор: korpo
просмотров: 28
дата: 18.02.17 | 11:49
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