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Архангельск: Новости компаний

     

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Энергетики Архангельской области подвели итоги работы за 2016 год

В Плесецке состоялось совещание руководства филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») с директорами и техническими специалистами производственных отделений предприятия по итогам работы в 2016 году.
Энергетики обсудили исполнение ремонтной и инвестиционной программ филиала, реализацию услуг и учет электроэнергии, итоги работы по технологическому присоединению, заключение прямых договоров на передачу электроэнергии с крупными потребителями, выполнение технологического присоединения «под ключ», поставки материалов, снижение потерь электроэнергии и другие организационные вопросы, а также наметили планы на 2017 год.
 
По итогам года фактические затраты «Архэнерго» на ремонт электросетей во всех районах Архангельской области составили 304,5 млн рублей. Энергетики заменили почти 6 тысяч опор ЛЭП, смонтировали сотни километров нового провода, провели плановый ремонт подстанционного оборудования для повышения его надежности и продления срока службы, расчистили более 2300 га просек. Это позволило существенно снизить аварийность в электросетях в условиях неблагоприятных погодных явлений.
 
Освоение средств в рамках инвестиционной программы в 2016 году составило около 339 млн рублей. Это позволило построить и оснастить современным оборудованием энергообъекты, провести линии электропередачи для подключения новых потребителей, в том числе льготной категории. Затраты сетевой компании на подключения объектов заявителей мощностью до 15 кВт составили более 67 млн рублей.
 
В ходе совещания руководство «Архэнерго» отметило лучшую работу сотрудников производственного отделения Вельские электрические сети в части исполнения договоров техприсоединения. Высокую оценку получила работа специалистов Котласских электросетей  по заключению прямых договоров и снижению потерь электроэнергии.  
 
Напомним, уже 623 потребителя (из числа юридических лиц) перешли на прямые договоры с «Архэнерго». Еще несколько десятков предприятий и организаций планируют это сделать в 2017 году.
 
Как отметил директор «Архэнерго» Андрей Кашин, в этом году филиал продолжит работу по сокращению сроков технологического присоединения. Все заявители, желающие подключить свои объекты к централизованному электроснабжению, должны получить качественную электроэнергию в установленные законом сроки.

В свою очередь, энергетики ждут повышения платежной дисциплины за услуги по передаче электроэнергии со стороны гарантирующего поставщика. Крупнейшим должником «Архэнерго» на сегодняшний день остается ПАО «Архэнергосбыт». Просроченная дебиторская задолженность в размере 3,3 млрд рублей вынуждает энергетиков вести текущую деятельность на кредитные средства и сворачивать инвестиционные планы по обновлению энергетической инфраструктуры региона.
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автор: arhenergo
просмотров: 43
дата: 06.02.17 | 12:59
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