Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события Энергетики МРСК Северо-Запада напоминают о безопасном обращении с электроприборами В преддверии новогодних праздников энергетики напоминают о безопасном обращении с электроприборами и необходимости обратить особое внимание на гирлянды, особенно в семьях с маленькими детьми.



Случаи удара током от гирлянды нередки. По сообщениям региональных СМИ, в декабре 2016 года в Оренбурге 2-х летний малыш попал в больницу с электроожогами после прикосновения к неисправной гирлянде. В Омске семимесячный ребенок пострадал во время фотосессии с неисправной гирляндой в одном из фотосалонов города.



Энергетики предупреждают:



• Прежде чем украшать елку, обратите внимание на целостность проводов гирлянды, а также их толщину: тонкие провода чаще представляют опасность, они быстрее перегреваются и их проще повредить.

• Не используйте на улице гирлянды, предназначенные для внутренних помещений. У них нет надёжной влагозащиты и прочных проводов, поэтому высока вероятность короткого замыкания.

• Не соединяйте несколько гирлянд в одну, если это не предусмотрено их техническими характеристиками.

• Уходя из дому, убедитесь, что все гирлянды выключены.



Напомним, на специализированном интернет-портале МРСК Северо-Запада «Подружись с электричеством» размещены простые инструкции, которые помогут сохранить жизнь и здоровье детей. Здесь опубликованы запоминающиеся правила, наглядные материалы, видеоролики и компьютерные игры.



Особое внимание специалисты МРСК Северо-Запада акцентируют на правилах фотосъемки около объектов электросетевого комплекса. Ежегодно январские каникулы вызывают целую волну селфи. О том, как безопасно сделать эффектные снимки, рассказывает созданная специалистами МРСК Северо-Запада памятка



Берегите себя и своих близких! Помните, что повредив одну из лампочек или включая в сеть неисправное украшение, можно получить удар электрическим током. Кроме того, в случае возникновения короткого замыкания в сети, есть риск оставить без электричества в праздничную ночь не только свой дом, но и соседей.Случаи удара током от гирлянды нередки. По сообщениям региональных СМИ, в декабре 2016 года в Оренбурге 2-х летний малыш попал в больницу с электроожогами после прикосновения к неисправной гирлянде. В Омске семимесячный ребенок пострадал во время фотосессии с неисправной гирляндой в одном из фотосалонов города.Энергетики предупреждают:• Прежде чем украшать елку, обратите внимание на целостность проводов гирлянды, а также их толщину: тонкие провода чаще представляют опасность, они быстрее перегреваются и их проще повредить.• Не используйте на улице гирлянды, предназначенные для внутренних помещений. У них нет надёжной влагозащиты и прочных проводов, поэтому высока вероятность короткого замыкания.• Не соединяйте несколько гирлянд в одну, если это не предусмотрено их техническими характеристиками.• Уходя из дому, убедитесь, что все гирлянды выключены.Напомним, на специализированном интернет-портале МРСК Северо-Запада «Подружись с электричеством» размещены простые инструкции, которые помогут сохранить жизнь и здоровье детей. Здесь опубликованы запоминающиеся правила, наглядные материалы, видеоролики и компьютерные игры.Особое внимание специалисты МРСК Северо-Запада акцентируют на правилах фотосъемки около объектов электросетевого комплекса. Ежегодно январские каникулы вызывают целую волну селфи. О том, как безопасно сделать эффектные снимки, рассказывает созданная специалистами МРСК Северо-Запада памятка «#ЭлектробезопасноеСелфи».Берегите себя и своих близких! Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: arhenergo просмотров: 110

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