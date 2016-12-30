Архангельск: Новости компаний

Помните, что повредив одну из лампочек или включая в сеть неисправное украшение, можно получить удар электрическим током. Кроме того, в случае возникновения короткого замыкания в сети, есть риск оставить без электричества в праздничную ночь не только свой дом, но и соседей.
Случаи удара током от гирлянды нередки. По сообщениям региональных СМИ, в декабре 2016 года в Оренбурге 2-х летний малыш попал в больницу с электроожогами после прикосновения к неисправной гирлянде. В Омске семимесячный ребенок пострадал во время фотосессии с неисправной гирляндой в одном из фотосалонов города.
Энергетики предупреждают:
• Прежде чем украшать елку, обратите внимание на целостность проводов гирлянды, а также их толщину: тонкие провода чаще представляют опасность, они быстрее перегреваются и их проще повредить.
• Не используйте на улице гирлянды, предназначенные для внутренних помещений. У них нет надёжной влагозащиты и прочных проводов, поэтому высока вероятность короткого замыкания.
• Не соединяйте несколько гирлянд в одну, если это не предусмотрено их техническими характеристиками.
• Уходя из дому, убедитесь, что все гирлянды выключены.
Напомним, на специализированном интернет-портале МРСК Северо-Запада «Подружись с электричеством» размещены простые инструкции, которые помогут сохранить жизнь и здоровье детей. Здесь опубликованы запоминающиеся правила, наглядные материалы, видеоролики и компьютерные игры.
Особое внимание специалисты МРСК Северо-Запада акцентируют на правилах фотосъемки около объектов электросетевого комплекса. Ежегодно январские каникулы вызывают целую волну селфи. О том, как безопасно сделать эффектные снимки, рассказывает созданная специалистами МРСК Северо-Запада памятка
«#ЭлектробезопасноеСелфи».
Берегите себя и своих близких!