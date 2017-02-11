Архангельск: Новости компаний

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерня компания ПАО «Россети») обеспечили технологическое присоединение к электрическим сетям трёхэтажного дома в селе Холмогоры Архангельской области.
Благоустроенный дом на 49 квартир для переселения граждан из ветхого и авариного жилья построен по каркасной технологии. У дома высокий класс энергосбережения и эффективности. Установленные счётчики дадут возможность следить за расходами на содержание жилья. Работы по техприсоединению выполнили специалисты Холмогорского РЭС.
«Две точки подключения служат гарантией того, что мы смогли обеспечить требуемую надежность электроснабжения для данного дома, оснащенного электроплитами, и жильцы могут быть спокойны», - отметил начальник Холмогорского РЭС Артемий Генаев.