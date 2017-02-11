наверх
Новости Архангельска
11 февраля, суббота 15:17
$60.09
64.29
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Энергетики обеспечили электроснабжение многоквартирного дома в селе Холмогоры

Трехэтажный объект подключен по второй категории надежности – с наличием основной и резервной схемы электроснабжения. Предоставленная максимальная мощность – 100 кВт.
Сотрудники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерня компания ПАО «Россети») обеспечили технологическое присоединение к электрическим сетям трёхэтажного дома в селе Холмогоры Архангельской области.
 
Благоустроенный дом на 49 квартир для переселения граждан из ветхого и авариного жилья построен по каркасной технологии. У дома высокий класс энергосбережения и эффективности. Установленные счётчики дадут возможность следить за расходами на содержание жилья. Работы по техприсоединению выполнили специалисты Холмогорского РЭС.
 
«Две точки подключения служат гарантией того, что мы смогли обеспечить требуемую надежность электроснабжения для данного дома, оснащенного электроплитами, и жильцы могут быть спокойны», - отметил начальник Холмогорского РЭС Артемий Генаев.
 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: arhenergo
просмотров: 42
дата: 11.02.17 | 13:56
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080