Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Энергетики оперативно восстановили электроснабжение в Поморье Ремонтные бригады филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») к 21.00 устранили технологическое нарушение на электросетях в Онежском районе Архангельской области.



Напомним, 20 декабря нарушение электроснабжения было вызвано неблагоприятными погодными явлениями: порывистым ветром, обильным снегопадом и резким перепадом температуры воздуха от минусовых значений до +2 градусов. В ходе восстановительных работ специалисты устраняли снегоналипание на проводах и убирали деревья, упавшие на линии электропередачи под тяжестью мокрого снега.



В 16:55 в областном центре произошло технологическое нарушение на Архангельской ТЭЦ. Действием автоматики отключились 5 кабельных линий электропередачи. После локализации нарушения линии были успешно введены в работу.



В настоящее время энергосистема Архангельской области работает в штатном режиме. Оперативные службы «Архэнерго» находятся на круглосуточном дежурстве, осуществляется мониторинг метеорологической ситуации и контроль за работой системы электроснабжения. Аварийно-восстановительные бригады во всех производственных отделениях предприятия готовы к выезду на место возможных технологических нарушений.



Телефон горячей линии по вопросам нарушения электроснабжения: 8-800-333-02-52. Звонок бесплатный. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: arhenergo просмотров: 72

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