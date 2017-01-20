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Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Энергетики подвели итоги конкурса детских рисунков «Электричество вокруг нас»

В течение 2016 года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети) проводили в школах, детсадах и летних оздоровительных лагерях региона занятия с детьми на тему безопасного обращения с электричеством.
Всего в рамках корпоративной программы по профилактике травматизма сторонних лиц энергетики Поморья за минувший год провели 33 занятия и обучили электробезопасности более 1500 детей.
 
Для закрепления знаний о правилах электробезопасности специалисты производственного отделения «Вельские электрические сети» организовали конкурс детских рисунков «Электричество вокруг нас» в Шеговарской и Боровской школах Шенкурского района. В нем приняли участие 73 ученика 1-4 классов, которые представили 76 работ.
 
«Конкурс был организован после наших уроков электробезопасности, - пояснила инженер Шенскурского РЭС Екатерина Семакова. -   Дети хорошо усвоили материал с уроков, многие правила, о которых мы говорили, нашли отражение в их рисунках. Ребята изобразили бытовые электроприборы, гирлянды на елке, линии электропередачи, трансформаторные подстанции и другие энергообъекты, написали правила в стихах. Благодаря участию в конкурсе, дети еще лучше запомнили предупреждающие знаки. Надеюсь, в будущем это убережет ребят от несчастных случаев. Тогда можно считать, что наша работа проделана не зря».
 
Победителей конкурса определили по итогам голосования. Участники были разделены на две возрастные группы: 1-2 и  3-4 классы, в каждой из которых выбрали три лучших рисунка. Награждение прошло 13 января. Обладатели призовых мест получили сладкие подарки и грамоты, все участники - благодарности и поощрительные призы. Выставка рисунков, присланных на конкурс, в настоящее время организована в здании Шенкурского РЭС.
 
Работа по предотвращению электотравматизма будет успешно продолжена. В 2017 году профилактические занятия вновь пройдут в учебных заведениях Архангельской области. Напомним, что материалы для уроков доступны на порталах МРСК Северо-Запада: «Подружись с электричеством» и «Электробезопасность: взрослым». Родители, педагоги и дети могут найти здесь множество полезной информации, учебные видео и даже игры. Кроме того, на портале можно оставить заявку на проведение тематического урока в любом из образовательных учреждений на территории 7 субъектов федерации Северо-Западного региона.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: arhenergo
просмотров: 63
дата: 20.01.17 | 13:27
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