Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события Энергетики провели серию уроков электробезопасности для пинежских школьников За два дня специалисты «Архэнерго» обучили в общей сложности более 150 детей



«Школьники с любопытством восприняли наши занятия, активно отвечали на вопросы, - рассказывает техник Пинежского РЭС Елена Поженская. - Им интересно было увидеть предупреждающие таблички, средства индивидуальной защиты, понравилось примерять на себя костюм электромонтера. Ребята постарше интересовались нашей профессией, спрашивали на каких энергообъектах в поселке какое напряжение, почему нужно отходить от провода, лежащего на земле, гусиным шагом и др. Детям старшего возраста мы также рассказали об опасности энерговоровства, несчастных случаях с несовершеннолетними, а также показали универсальный гид с правилами фотосъемки вблизи энергообъектов -



На память об интерактивных занятиях сотрудники «Архэнерго» вручили школьникам тематические расписания уроков, тетради и закладки.



«Надеемся, после таких уроков дети задумаются, что электричество не всегда бывает безопасным, - говорят энергетики. - Чтобы оно было верным другом, нужно четко соблюдать правила обращения с ним».



Материалы по электробезопасности для занятий с детьми, разработанные специалистами МРСК Северо-Запада, размещены на портале 2-3 февраля сотрудники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») в рамках программы по профилактике травматизма сторонних лиц провели 7 уроков «Основы электробезопасности» в Пинежской средней школе № 117. Ученики 1-6 классов с увлечением слушали правила обращения с электричеством, которые им рассказали специалисты сетевой компании. За два дня энергетики обучили в общей сложности более 150 детей.«Школьники с любопытством восприняли наши занятия, активно отвечали на вопросы, - рассказывает техник Пинежского РЭС Елена Поженская. - Им интересно было увидеть предупреждающие таблички, средства индивидуальной защиты, понравилось примерять на себя костюм электромонтера. Ребята постарше интересовались нашей профессией, спрашивали на каких энергообъектах в поселке какое напряжение, почему нужно отходить от провода, лежащего на земле, гусиным шагом и др. Детям старшего возраста мы также рассказали об опасности энерговоровства, несчастных случаях с несовершеннолетними, а также показали универсальный гид с правилами фотосъемки вблизи энергообъектов - #ЭлектробезопасноеСелфи На память об интерактивных занятиях сотрудники «Архэнерго» вручили школьникам тематические расписания уроков, тетради и закладки.«Надеемся, после таких уроков дети задумаются, что электричество не всегда бывает безопасным, - говорят энергетики. - Чтобы оно было верным другом, нужно четко соблюдать правила обращения с ним».Материалы по электробезопасности для занятий с детьми, разработанные специалистами МРСК Северо-Запада, размещены на портале «Подружись с электричеством» . Родители, учителя и школьники могут найти здесь множество полезной информации, учебные видео и даже игры. Также на портале можно оставить заявку на проведение тематического урока. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: arhenergo просмотров: 39

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