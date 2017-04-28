наверх
Новости Архангельска
28 апреля, пятница 13:15
$56.56
60.24
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Энергетики заключили соглашение с министерством агропрома Архангельской области

Главная цель соглашения - поддержка предприятий пищевой промышленности и производителей сельскохозяйственной продукции.
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») и министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области заключили соглашение о взаимодействии. Подписи под документом поставили министр Ирина Бажанова и директор «Архэнерго» Андрей Кашин.
 
Основные меры поддержки направлены на обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения предприятий аграрной промышленности, а также максимальное упрощение процедур и минимизацию платы за подключение к электросетям (в том числе за счет оптимизации технических решений, разработки механизмов рассрочки платежей и принятия поддерживающих тарифных решений).
 
Энергетики и региональные органы власти договорились взаимодействовать по вопросам обеспечения развития энергетической инфраструктуры в районах Архангельской области для создания условий активного строительства предприятий пищевой промышленности и производителей сельскохозяйственной продукции. Мероприятия направлены на недопущение дефицита электрической мощности и основываются на прогнозе электропотребления региона. Стороны предпринимают совместные усилия для финансирования указанных мероприятий.
 
«Обеспечить надежное электроснабжение, ускорить и удешевить процесс технологического присоединения к сетям новых объектов, предоставить рассрочку платежей по договорам техприсоединения – вот основные меры, которые мы можем реализовать для поддержки региональных сельскохозяйственных производств, чтобы мероприятия по подключению были рациональными и недорогими», - подчеркнул директор «Архэнерго» Андрей Кашин.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
Реклама на News29.ru
автор: arhenergo
просмотров: 7
дата: 28.04.17 | 13:06
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080