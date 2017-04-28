Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Энергетики заключили соглашение с министерством агропрома Архангельской области Главная цель соглашения - поддержка предприятий пищевой промышленности и производителей сельскохозяйственной продукции. Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») и министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области заключили соглашение о взаимодействии. Подписи под документом поставили министр Ирина Бажанова и директор «Архэнерго» Андрей Кашин.



Основные меры поддержки направлены на обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения предприятий аграрной промышленности, а также максимальное упрощение процедур и минимизацию платы за подключение к электросетям (в том числе за счет оптимизации технических решений, разработки механизмов рассрочки платежей и принятия поддерживающих тарифных решений).



Энергетики и региональные органы власти договорились взаимодействовать по вопросам обеспечения развития энергетической инфраструктуры в районах Архангельской области для создания условий активного строительства предприятий пищевой промышленности и производителей сельскохозяйственной продукции. Мероприятия направлены на недопущение дефицита электрической мощности и основываются на прогнозе электропотребления региона. Стороны предпринимают совместные усилия для финансирования указанных мероприятий.



«Обеспечить надежное электроснабжение, ускорить и удешевить процесс технологического присоединения к сетям новых объектов, предоставить рассрочку платежей по договорам техприсоединения – вот основные меры, которые мы можем реализовать для поддержки региональных сельскохозяйственных производств, чтобы мероприятия по подключению были рациональными и недорогими», - подчеркнул директор «Архэнерго» Андрей Кашин. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: arhenergo просмотров: 7

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