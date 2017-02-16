Архангельск: Новости компаний

Пробовать заявиться и попасть есть возможность у молодых, амбициозных, умных и настойчивых команд с интернет-проектами на ранних стадиях.
Заочный акселератор
представляет собой двухмесячную бесплатную программу в Москве и регионах. За этот «скоростной» период эксперты и спикеры помогут проектным командам проработать слабые места проекта и прокачать его до следующего уровня - акселератора.
Очный акселератор - это индивидуальная системная работы лучших экспертов России с каждой командой. В результате у проектов происходит кратный рост продаж, создается и развивается партнерская сеть на ближнюю и дальнюю перспективу, бизнес-проект получает от ФРИИ 2,1 млн. рублей инвестиций на развитие. Чтобы попасть в акселератор, у проекта должен быть базовый продукт для продажи клиентам, достижимый оборот компании 300 млн. руб. в год через 3-5 лет, в проектной команде должно быть не менее двух ключевых участников.
Корпорация развития активно сотрудничает с ФРИИ, так, в 2016 году 3 команды из Архангельской области стали резидентами акселераторов ФРИИ, получили инвестиции и кратно увеличили объемы продаж. Это команды стартапов «яЭнергетик»
, «Chibbis»
и
«PriceReporter».
Сориентируем по датам: заочный акселератор стартует 29-31 марта. Прием заявок начнется скоро, следите за нашими новостями или информацией на
сайте ФРИИ. На очный акселератор уже идет набор, окончание приема заявок - 6 марта. Спешите!
А в качестве первого шага знакомства с ФРИИ и собратьями по бизнес-проектированию приглашаем на мероприятие «Проектный завод», которое пройдет совсем скоро, 18 февраля. На нем специалисты Корпорации расскажут подробно о ФРИИ и его продуктах. Вся информация о мероприятии и обязательная регистрация
здесь.
Для справки:
Наиболее приоритетные направления стартапов, имеющих шанс получить инвестиции от ФРИИ:
Телекоммуникации
– решения для телекоммуникационных компаний, технологии виртуализации сетевых функций и SDN, специализированное ПО для повышения эффективности телекомов.
Телемедицина
– решения для дистанционного мониторинга состояния здоровья, сервисы для диагностики, инфраструктурные решения и иные ИТ-решения для медицинского персонала и пациентов.
Антипиратские технологии
– системы, направленные на поиск и предотвращение распространения нелегального контента в сети Интернет.
Интернет-вещи
– сенсоры, передатчики и платформенные решения, на базе которых формируется экосистема проектов в сфере Интернета вещей, а также сервисы и продукты, создаваемые в рамках такой экосистемы.
Образовательные технологии
– системы персонализированного обучения, платформы для организации контента, системы управления знаниями и т.п.
Информационная безопасность
– ПО для защиты корпоративных клиентов, обеспечение безопасности мобильных устройств, предотвращение мошенничества и подделок.
Большие данные и машинное обучение
– инфраструктура и сервисы, эксплуатирующие концепцию BigData, в том числе системы сбора, хранения и обработки информации, а также средства BI и визуализации.
Рекламные и маркетинговые технологии
– программатический маркетинг, performance маркетинг.
Платформенное и корпоративное ПО
– инфраструктурное ПО, СУБД, облачные платформы, нишевые ERP- и CRM-системы, а также продукты и решения, создаваемые с целью импортозамещения.