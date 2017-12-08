ФСС Архангельска напоминает работодателям о сроках уплаты взносов «на травматизм»

Страховые взносы на обязательное социальное страхование за предыдущий месяц уплачиваются ежемесячно в срок не позднее 15-го числа текущего месяца.Последний день для уплаты взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за ноябрь – 15 декабря 2017 года. Их можно перечислить через отделения федеральной почтовой связи, терминалы Сбербанка и банки.Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования РФ напоминает, что неуплата или неполная уплата страховых взносов влекут за собой административную и даже уголовную ответственность.