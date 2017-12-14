ФСС приглашает работодателей на семинары по работе с электронными больничными

Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования РФ организует бесплатные семинары для страхователей Архангельской области по вопросам перехода на электронные листки нетрудоспособности.В программе мероприятий:- порядок взаимодействия работодателя с медицинскими организациями и региональным отделением Фонда;- преимущества перехода на электронные листки нетрудоспособности;- действия работодателей для участия в информационном взаимодействии при формировании электронных листков нетрудоспособности.Также специалисты отделения Фонда ответят на вопросы страхователей.Семинары состоятсяв Архангельском региональном отделении Фонда по адресу: г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 119, актовый зал.Запись по телефону: 8(8182) 27-57-29.