ФСС приглашает работодателей на семинары по работе с электронными больничными
сегодня 16:56
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Семинары состоятся 19, 21 и 25 декабря в Архангельском региональном отделении Фонда социального страхования РФ.
Архангельское региональное отделение Фонда социального страхования РФ организует бесплатные семинары для страхователей Архангельской области по вопросам перехода на электронные листки нетрудоспособности.
В программе мероприятий:
- порядок взаимодействия работодателя с медицинскими организациями и региональным отделением Фонда;
- преимущества перехода на электронные листки нетрудоспособности;
- действия работодателей для участия в информационном взаимодействии при формировании электронных листков нетрудоспособности.
Также специалисты отделения Фонда ответят на вопросы страхователей.
Семинары состоятся 19 декабря, 21 декабря и 25 декабря в 10 часов
в Архангельском региональном отделении Фонда по адресу: г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 119, актовый зал.
Запись по телефону: 8(8182) 27-57-29.