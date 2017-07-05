Фестиваль «SHIMKO собирает друзей» приглашает поклонников здорового образа жизни

Фестиваль, посвященный здоровью, будет насыщен многочисленными увлекательными занятиями, необычными соревнованиями и конкурсами. Планируется, что на празднике поклонников здорового образа жизни побывает более трех тысяч человек.

«Мы собрали таланты в дружную команду и совместными усилиями подготовили специальную программу. Уверен, наш фестиваль ждет успех. Программа очень интересная и мощная. Этот международный фестиваль позволяет добавить туризму элемент событийности. "SHIMKO собирает друзей" является очень серьезным стимулом для развития различных отраслей экономики», - рассказал продюсер фестиваля "SHIMKO собирает друзей" Игорь Сюч.

В течение фестиваля организаторы предлагают посетителям стать участником не только различных спортивных соревнований, но и экстремальных, а также просто забавных и интересных активных развлечений. Для любителей спорта состоятся соревнования по стрельбе из лука, армрестлингу, любительским гонкам на квадроциклах, турнир по лазертагу. В спортивной части фестиваля пройдут занятия по женскому фитнесу, самообороне и физической подготовке, турнир по перетягиванию каната через реку.

Экстремалы и желающие хорошо повеселиться смогут полетать на воздушном шаре, попариться в полевой бане, испытать свои возможности в поедании различных блюд, стать участником конкурса на самую большую татуировку, мастер-класса по хип-хопу или соревнования «Кто дальше бросит самовар?». Также будут работать чешские аттракционы, ростовые куклы, уникальный автобус-дискотека, выставка ретроавтомобилей и мотоциклов, а представители детской мотошколы устроят зрелищное шоу.

Чтобы отдохнуть и расслабиться от спортивных занятий, можно посидеть в зоне релаксации и попробовать чай из настоящего 50-литрового самовара на углях. Для создания праздничной атмосферы и хорошего настроения на фестивале выступят несколько известных кавер-групп с исполнением мировых хитов 80-х, 90-х, 2000-х годов. Вечером участников фестиваля ждут незабываемая ночная дискотека, суперпозитивная юмористическая программа и море подарков.

Фестиваль «SHIMKO собирает друзей» обещает незабываемые впечатления, новые знакомства и приятные встречи на свежем воздухе.