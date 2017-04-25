Архангельск: Новости компаний

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Филиал кадастровой палаты принял участие в выставке «Жилищный проект»

21 и 22 апреля, в период работы выставки, специалисты филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу консультировали граждан по вопросам регистрации недвижимости и получения сведений о ней.
Правообладателей объектов недвижимости интересовал порядок  кадастрового учета с одновременной регистрацией прав, процедуры согласования и уточнения границ земельных участков, а также исправления технических и реестровых ошибок. Граждане получили консультации по составу необходимых документов и порядку их подачи в орган регистрации.

Большую заинтересованность среди посетителей выставки вызвали вопросы определения кадастровой стоимости, а также способы получения сведений о ней. Желающим была продемонстрирована возможность получения  таких сведений в режиме on-line – с помощью электронных сервисов Росреестра.

Вопросы, с которыми обращались профессионалы рынка недвижимости, в основном, посвящались электронным услугам и сервисам, доступным на официальным сайте Росреестра. Многих интересовала такая услуга кадастровой палаты, как выдача сертификатов ключей проверки электронной подписи.  Популярностью пользовались и такие сервисы, как публичная кадастровая карта, получение сведений посредством доступа к ФГИС ЕГРН, а также личный кабинет кадастрового инженера.

Гражданам рассказали о преимуществах электронных услуг и продемонстрировали, как в электронном виде можно подать документы на кадастровый учет и регистрацию прав, запросить сведения из единого государственного реестра недвижимости, просмотреть сведения об объекте недвижимости в режиме on-line. Всем желающим раздавались буклеты, содержащие описание наиболее популярных электронных сервисов Росреестра.
 
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автор: fkprosreestr29
просмотров: 44
дата: 25.04.17 | 15:34
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