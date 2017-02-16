Архангельск: Новости компаний

13 февраля в литературном сквере имени Е.С. Коковина состоялся флеш-моб «Турбулентность», организатором которого выступили ведущие праздничных программ города Архангельска.

Цель флеш-моба - уборка снега в сквере.

Екатерина Коваленко: «В этот уютный, недавно созданный уголок нас привело желание сделать родной город чище! Очень хочется, чтобы для мамочек с детьми и колясками были комфортные места для прогулок». Сотрудники библиотеки также приняли активное участие в акции. В считанные минуты пешеходные дорожки сквера были очищены от снега!

14 февраля во всём мире празднуется Международный день дарения книг. Детская библиотека имени Е.С. Коковина решила присоединиться к Международной акции по чтению и подарила книги всем участникам флеш-моба. А вовремя подошедший Владислав Евгеньевич Коковин, сын писателя, подарил музею сборник «Второго не дано» (издательство газеты «Красная звезда», Москва, 1965 г.), в котором напечатан рассказ Е. Коковина «Ученик тигробоя».

Акция дарения книг состоится также 19 февраля с 12.00 до 14.00 в «День семейного отдыха в Коковинке».

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