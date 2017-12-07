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Фонд «Навстречу переменам» выбрал победителей конкурса детских социальных проектов

вчера 22:15
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Tele2 подвел итоги конкурса социальных предпринимателей, организованного фондом «Навстречу переменам». Каждый победитель получит финансирование на один год в размере 1,2 млн рублей.
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30 ноября декабря состоялось финальное заседание жюри конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам». В его состав вошли: Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, Светлана Скворцова, директор по стратегическому планированию Tele2, Григорий Березкин, председатель совета директоров группы ЕСН, Анна Тюшкевич, председатель совета директоров РБК, Ирина Гофман, генеральный директор и президент международной вещательной компании Viasat Word, и Татьяна Бурмистрова, председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам». Также социальные проекты оценивало детское жюри.

Эксперты определили имена пятерых победителей конкурса «Навстречу переменам». Ими стали социальные предприниматели – авторы самых интересных, перспективных и инновационных проектов, посвященных решению проблем детства.

Победителями конкурса социальных предпринимателей в 2017 году стали:

1. Наталья Ремиш из Москвы. Мультимедийный проект «Детям о важном» создан при помощи группы психологов и включает мультсериал, серию книг, образовательные игры и мобильное приложение.

2. Кира Меснянкина и Александра Сарелайнен из Ростова-на-Дону. Мобильное приложение, которое обучает детей с аутизмом навыкам распознавания и выражения эмоций.

3. Елена и Андрей Панфёровы из Пензы. Интерактивное научное шоу, направленное на профилактику вредных привычек среди детей и подростков. Основная цель семинаров – побудить детей к здоровому образу жизни.

4. Ирина Зимницкая из Омска. Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями, где применяются авторские и инновационные методики. В нем лечат тяжелобольных детей, которым зачастую не могут помочь другие профильные организации.

5. Татьяна Мерзлякова из Казани. Телепрограмма «Давай дружить» для глухих и слабослышащих детей. Она включает образовательную часть и мультфильмы с сурдопереводом или на языке жестов. В программе участвуют слышащие и неслышащие ведущие.

Для каждого из победителей фонд «Навстречу переменам» и Tele2 обеспечат начальное финансирование в течение одного года в сумме 1,2 млн рублей. При этом всем 10 финалистам окажут информационную поддержку в их регионах и консультационную помощь в формате инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров фонда.

Всего в этом году в конкурсе приняли участие более 400 социальных предпринимателей, чьи проекты были посвящены созданию новых возможностей для развития, досуга и полноценной жизни детей в малых и средних городах России, поддержке и реабилитации детей с особыми потребностями, работе с трудными детьми и подростками, социализации и адаптации выпускников детских домов.

В этом году с помощью благотворительного сервиса Tele2 фонд впервые выделил средства для пролонгации финансовой поддержки одного из прошлых победителей − Дарьи Березиной из Петрозаводска. Ее проект «Дети-детям» второй год участвует в программе инкубатора и выиграл грант по итогам 2015 года. Дарья создает доступную и востребованную систему альтернативной коммуникации для неговорящих детей (с аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП, синдромом мышечной слабости). Проект получит дополнительный 1,2 млн рублей и продолжит участие в программе профессионального развития.

Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. За пять лет работы организации его подопечные изменили к лучшему жизнь более 330 тысяч детей и подростков. Больше о фонде можно узнать на сайте «Навстречу переменам».
Автор: Tele2
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