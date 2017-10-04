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Фонд развития интернет-инициатив принимает заявки IT-стартапов в новый 14-й набор

сегодня 09:09
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ФРИИ, Hearst Shkulev Digital и Tribuna Digital (Sports.ru+Tribuna.com) открывают прием заявок IT-стартапов в сферах Media, AdTech, AI & Big Data в совместную программу.
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Отбор стартапов ведется на базе ФРИИ, профильные эксперты компаний Hearst Shkulev Digital и Tribuna Digital примут участие в процессе - отсмотрят заявки и дадут стартапам обратную связь в рамках экспертной сессии.
 
Акселератор ФРИИ — это программа ускоренного развития бизнеса для амбициозных основателей IT-стартапов, которые строят большую компанию. С 2013 года акселератор прошли уже 370+ команд.
 
Около 30 команд из 700+ подавших заявку пройдут отбор в программу — эти команды получат 2,1 млн рублей (pre-seed) инвестиций от ФРИИ и три месяца при помощи пула экспертов будут работать над своим бизнесом в режиме 24/7 на площадке Акселератора в Москве. По итогам программы стартапы растут в несколько раз по выручке, выходят на новые рынки и привлекают следующие раунды инвестиций от ФРИИ (seed до 25 млн рублей и Раунд A до 324 млн рублей) и других инвесторов.
 
В акселерационную программу входят: экспертиза 160+ бизнес-практиков, выделенный трекер и еженедельные трекшен-митинги, доступ к сообществу из 700+ предпринимателей и сети контактов инвесторов и корпоративных заказчиков. Со стартапами Акселератора общаются представители компаний «Сбербанк», Банк «Открытие», Samsung, Банк «Санкт-Петербург», «АК Барс» Банк, «Альфа Банк», «Ингосстрах», «ВСК», Bayer, Stada, TEVA, Х5 Retail Group, Media Markt, «Петрович», «Спортмастер», GS Group, «Газпром Нефть», Microsoft, «МТС», «Вымпелком», DI-Group, «Первый БИТ», Hearst Shkulev Digital, Tribuna Digital и других.
 
Чтобы поучаствовать в отборе, нужно до 18 октября 23:59 мск заполнить профиль стартапа на сайте ФРИИ и записаться на скайп с экспертом.
 
14-й Акселератор стартует 25 января 2018 года. За три месяца акселерации команды увеличивают выручку в несколько раз, открывают новые рынки, выстраивают маркетинг и продажи.
 
Все команды получат обратную связь по сильным и слабым местам стартапа и смогут доработать продукт по итогам. Команды, которые заранее пройдут скайп, успеют усилить заявку и повысить шансы пройти отбор. Подать заявку: mediaaccel.iidf.ru
Автор: korpo
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