Forbes составил рейтинг крупнейших российских добытчиков рыбы

Основные владельцы рыболовецких компаний работают в этой сфере уже 15-20 лет и прекрасно знают друг друга, однако, «на поверхности» о них слышали не все.Журналисты и аналитики из «Форбс» рискнули разрешить одну из загадок этой «пучины» и пролить свет не только на ее ключевых игроков, но и на связи между ними – что им удалось с помощью данных системы «Контр.Фокус» и оценки компаний по квотам на вылов морских ресурсов, закрепленных Росрыболовством за 2017 год.Новое летоисчисление рыболовной отрасли (не вникая в хитросплетения слияний и поглощений) начинается в 2010-х, когда на фоне обилия иностранных рыбопромышленников в России, тормозящих развитие отечественных, российское правительство вспоминает, что рыбодобыча, вообще-то, является стратегической отраслью. Результатом стало то, что иностранным компаниям, которые владели более 49% долей или акций в российских предприятиях пришлось подвинуться и вернуть российский бизнес в Россию. «Форбс» упоминает ярчайший пример, связанный с крахом китайского холдинга Pacific Andes, который в 2012 году сначала объявил себя крупнейшим рыбопромышленником России, а затем был вынужден распродать свои добывающие активы российским предприятиям.Итак, в рейтинг вошли десять российских компаний, каждая из которых требует пристального внимания:1. Первое место в рейтинге, конечно же, заняла компания «Норебо» (бывший «Карат») Виталия Орлова. История становления этого гиганта широко известна, и часто в СМИ всплывают новые скандальные подробности, однако это не помешало компании выбиться в абсолютные лидеры с объемом квот в 437,8 тыс. тонн и выручкой в $758 млн. Судя по всему, в своих бизнес-манипуляциях компания не выходит за какие-то установленные сверху рамки, хотя количество пострадавших от деятельности «рыбного короля» сторон постоянно растет.2. История компании РРПК, расположившейся на втором месте, изобилует крупными сделками. В частности, присоединение части бизнеса китайского холдинга Pacific Andes («Турниф», «Интрарос», «Совгаваньрыба», «Востокрыбфлот»). РРПК принадлежат квоты на отлов 288 тыс. тонн минтая, 40 тыс. тонн сельди, 6,7 тыс. тонн лемонемы. Также «Форбс» забыл упомянуть недавно приобретенные квоты РРПК на отлов 2,7 тыс. тонн крабов, и хоть до первого места отрыв все равно остается внушительный, эта молодая компания активно развивается и планирует расширять свой флот и развивать береговую переработку.3. Компания «Гидрострой» не может не вызывать удивления. Как говорится, не рыбой единой: помимо рыбной ловли, компания выступает в качестве строительного подрядчика Курильских островов. Как отмечает «Форбс», на Итурупе «Гидрострой» занимался строительством инфраструктуры – дорог, аэропортов, школ, жилых домов, стадионов и проч. Однако рыбалку нельзя назвать хобби руководства холдинга: по общему объему квот (277,4 тыс. тонн) «Гидрострой» на третьем месте и на втором по добыче минтая. Основатель холдинга Александр Верховенский по сей день является членом Совета Федерации от Сахалинской области, которого также величают хозяином Курил.4. На пятки «Гидрострою» с отрывом всего в одну тысячу тонн наступает «Океанрыбфлот», который является крупнейшей рыбопромышленной компанией на Камчатке. К числу акционеров компании относятся Валерий Пономарев, также член СФ РФ, и Игорь Евтушок – депутат заксобрания Камчатского края. Оба входят в число самых богатых российских чиновников. Также с «Океанрыбфлотом», как отмечает «Форбс», связаны добывающие компании «Витязь-авто», «Поллукс» и «Феникс». Итак, «Океанрыбфлот»: 273,4 тыс. тонн на 2017 год, $311 млн выручки за 2016 год, 16 судов, около 2800 сотрудников и четвертое место в рейтинге.5. Находкинская база активного морского рыболовства (НБАРМ) замыкает пятерку лидеров с объемом квот в 181,3 тыс. тонн вылова, двумя тысячами сотрудников и 13 судами, выручка компании в 2016 году составила $160 млн. Стоит упомянуть, что к покупке НБАМР в свое время проявляли интерес «Океанрыбфлот» и «Карат».6. Шестое место рейтинга было представлено группой «Фор», чей объем квот на 2017 год составил 172,4 тыс. тонн, выручка компании составила $176 млн при количестве 15 судов и 1400 сотрудниках. В состав компании вошли предприятия «Фор-фишинг», «Рыбфлот-фор», Атлантрыбфлот, ЛКТ и «Морская звезда». Компания заметна тем, что показывает своё стремление попасть под программу инвестиционных квот – под нее уже разработан индивидуальный проект траулера ST-116XL-FOR, а также размещен заказ на строительство двух таких судов на Выборгском судостроительном заводе.7. Приморская компания ПБТФ может похвастаться 114 тыс. тонн квот на минтай, 24 тыс. тонн на сельдь и 1 тыс. тонн на краба, а так же выручкой в $213 млн за 2016 год. Однако, «Форбс» отмечает, что «Гидрострой» выражает готовность выкупить ПБТФ у семьи Кожемяко – главных акционеров компании.8. На восьмом месте расположился «Росрыбфлот» с объемом квот в 118,2 тыс. тонн на 2017 год, который продолжает оставаться самой закрытой компанией. В их объем квот включены минтай (53,7), сельдь (17,7) и кальмар (12,7), а выручка за 2016 год составила $92 млн.9. Удивление и восхищение вызывает ворвавшаяся в рейтинг СЗРК. В свое время эта компания, возглавляемая режиссером телевидения Геннадием Миргородским, неожиданно обошла фаворита «Русское море – Добыча» на аукционе по приватизации Архангельского тралового флота. Кроме того, она выступала генеральным партнером Международного рыбопромышленного форума. Сейчас Миргородский фактически монополизировал добычу камчатского краба на Севере и не забывает инвестировать в искусство.10. Отдельного внимания заслуживает Рыбный Колхоз имени В.И. Ленина, попавший в рейтинг на 10 место. Примечательна его история: колхоз был создан в Петропавловске-Камчатском в 1929 году, и с тех пор достаточно успешно развивается. Уже то, что колхоз не попал под рейдерский захват и оказался в рейтинге крупнейших добытчиков говорит о многом. Кроме того, до 2019 года колхоз планирует расширить свой флот тремя среднетоннажными судами проекта SK-3101R, заложенными на ПСЗ «Янтарь».Игроки рыбной индустрии, конечно, не так широко известны, как банки или сотовые операторы, и только лишь отдельные новости и подобные рейтинги позволяют пролить свет на эту скрытую от посторонних глаз стратегическую, не побоюсь сказать, отрасль.Макс Фишман, главный редактор аналитического издания «Где рыба?»