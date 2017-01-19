Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Формирование пенсионных накоплений граждан в 2017 году Мораторий на формирование пенсионных накоплений законодательно продлен и на 2017 год. Это не «заморозка пенсий» и не «изъятие пенсионных накоплений». Мораторий на формирование пенсионных накоплений означает, что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на накопительную пенсию, направляются на формирование страховой пенсии. Таким образом, в любом случае все страховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина, будут участвовать в формировании пенсии в полном объеме.



Мораторий никак не влияет на возможность перевода пенсионных накоплений в управляющие компании или из одного пенсионного фонда в другой по желанию гражданина. Но каждый гражданин должен помнить, что переводить пенсионные накопления от одного страховщика к другому чаще одного раза в пять лет невыгодно, так как этот шаг уменьшает накопленный инвестиционный доход.



Итоги переходной кампании за 2016 год по переводу пенсионных накоплений будут традиционно подведены к концу I квартала 2017 года. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: pfr просмотров: 76

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