Архангельск: Новости компаний

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Формирование пенсионных накоплений граждан в 2017 году

Мораторий на формирование пенсионных накоплений законодательно продлен и на 2017 год. Это не «заморозка пенсий» и не «изъятие пенсионных накоплений».
Мораторий на формирование пенсионных накоплений означает, что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на накопительную пенсию, направляются на формирование страховой пенсии. Таким образом, в любом случае все страховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина, будут участвовать в формировании пенсии в полном объеме.

Мораторий никак не влияет на возможность перевода пенсионных накоплений в управляющие компании или из одного пенсионного фонда в другой по желанию гражданина. Но каждый гражданин должен помнить, что переводить пенсионные накопления от одного страховщика к другому чаще одного раза в пять лет невыгодно, так как этот шаг уменьшает накопленный инвестиционный доход.

Итоги переходной кампании за 2016 год по переводу пенсионных накоплений будут традиционно подведены к концу I квартала 2017 года.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: pfr
просмотров: 76
дата: 19.01.17 | 17:28
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