Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Глава «Россетей» оценил готовность архангельских энергетиков Олег Бударгин проверил готовность региональной энергосистемы к обеспечению устойчивым энергоснабжением основных площадок проведения международного форума «Арктика - территория диалога» 13 января 2017 года генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин провел в Архангельске совещание по вопросам подготовки к международному форуму «Арктика - территория диалога». В рабочей встрече приняли участие руководители ПАО «МРСК Северо-Запада» и филиала «Архэнерго».



Международный форум пройдет в Архангельске 29-30 марта под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина. В мероприятии планируется участие более тысячи политических деятелей, руководителей органов власти, ученых, представителей бизнес-сообщества, зарубежных стран и ведущих СМИ. Участники на самом высоком уровне обсудят международное и межрегиональное сотрудничество в Арктике. В эти же дни в Архангельске запланировано заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина, молодёжный арктический форум и встреча глав территорий, входящих в Арктическую зону России.



Глава электросетевого холдинга проверил готовность региональной энергосистемы к обеспечению основных площадок проведения форума надежным и устойчивым энергоснабжением. Он посетил ключевые энергообъекты (подстанции и распределительные пункты), отвечающие за бесперебойное питание зданий Северного Арктического федерального университета и Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова, осмотрел оборудование и дал ряд поручений.



В ходе рабочего совещания директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») Андрей Кашин отметил, что в 2016 году в энергосистеме «Архэнерго» впервые за последние несколько лет зафиксирован рост потребления электроэнергии на 35 млн кВт⋅ч по отношению к 2015 году. Это во многом обусловлено подключением новых потребителей.



В регионе остается стабильно высоким спрос на услуги по технологическому присоединению к электросетям, в том числе со стороны льготных категорий заявителей. Ежегодно филиал принимает более 4 тысяч заявок на техприсоединение. За последние три года исполнено 9959 договоров техприсоединения на общую мощность 223,4 МВт. Сокращены сроки подготовки документации и фактического подключения заявителей. Для оптимизации затрат большая часть работ по технологическому присоединению выполняется хозспособом (без привлечения подрядных организаций).



Однако энергетики испытывают трудности с ответственностью самих потребителей, которые не спешат выполнять свои условия по договорам и не всегда готовы принять запрашиваемую мощность. Используя средства, учтенные в тарифе на передачу, энергетики возводят электросетевую инфраструктуру до границы земельного участка, где часто еще не построен дом или объект, для электроснабжения которого заключался договор. В результате вновь созданные электрические сети простаивают, электросетевая инфраструктура не востребована, увеличения полезного отпуска электрической энергии не происходит, а сетевая организация несет дополнительные затраты по обслуживанию этих сетей. За последние три года по вине потребителей просрочено исполнение 5665 договоров техприсоединения, заключенных с сетевой компанией.



Особое внимание на совещании было уделено теме прохождения филиалом «Архэнерго» осенне-зимнего периода. Андрей Кашин отметил, что в период аномальных морозов 3-7 января энергосистема региона работала стабильно, персонал устранял технологические нарушения оперативно.



Работу электросетевого предприятия осложняют финансовые трудности в связи с хроническими неплатежами ПАО «Архэнергосбыт» (находится под управлением ЗАО «Межрегионсоюзэнерго»). На сегодняшний день задолженность сбытовой компании составляет свыше 3 млрд рублей. «Архэнергосбыт» перечисляет деньги за услуги по передаче электроэнергии только по вступившим в силу судебным решениям. Текущая операционная деятельность «Архэнерго» по ремонту и эксплуатации оборудования, техприсоединению и реконструкции энергообъектов ведется на кредитные средства, при этом проценты по кредитам не закладываются в тариф и не возмещаются сетевой компании.



Несмотря на все сложности, как подчеркнул генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Летягин, энергосистема Поморья полностью готова к надежному обеспечению электроэнергией всех площадок арктического форума. Гарантом бесперебойного снабжения служит современное автоматизированное оборудование, штат квалифицированных сотрудников, гибкая система резервирования и высокая готовность оперативного персонала устранять любые нарушения в кратчайшие сроки. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: arhenergo просмотров: 99

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