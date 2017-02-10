Архангельск: Новости компаний

Городской семинар «С книгой открываем мир природы: экологическое просвещение детей и юношества» проведет Центральная городская библиотека имени М.В. Ломоносова 16 февраля.

Муниципальные библиотеки Архангельска осуществляют активную деятельность по экологическому просвещению, формированию экологической культуры детей и подростков.

Чтобы донести до детей сложные экологические проблемы и понятия библиотекари используют различные формы работы: беседы и обзоры, уроки и дискуссии, викторины и праздники. Очень популярны игровые приемы. Именно играя, ребята незаметно для себя вовлекаются в процесс экологического образования.

Раскрытию экологического фонда помогают книжно-иллюстративные выставки. Часто они приурочены к экологическим календарным датам: к Международному дню бездомных животных, ко Дню биологического разнообразия, к Международному дню прилета птиц и др. Выставки дополняются наглядными материалами, кроссвордами, викторинами.

Библиотеки проводят свою работу во взаимодействии с государственными и общественными организациями, занимающимися проблемами экологии. Разработан план экологических мероприятий на 2017 год, который размещен на сайте МУК «ЦБС» (arhlib.ru).

В семинаре примут участие специалисты Архангельского центра природопользования и охраны окружающей среды, правозащитного экологического фонда «Биармия», представители Архангельского регионального отделения ООО «Всероссийское общество охраны природы».

Опытом работы по экологическому просвещению поделятся специалисты централизованной библиотечной системы. Прозвучит опыт работы по программе «Разговор о правильном питании» Маймаксанской библиотеки №6. Состоится презентация партнерского экологического проекта «Зеленый марафон», который будет реализован весной 2017 года Городской детской библиотекой №1 имени Е.С. Коковина.

Библиотекари уверены, что в рамках Года экологии в России и в Архангельской области тесное сотрудничество с природоохранными организациями повысят актуальность и значимость обсуждаемых экологических проблем. Экологическое просвещение в библиотеках должно привить подрастающему поколению в первую очередь знания и навыки разумного общения с природой.

«Надо возделывать наш сад», - сказал великий французский философ и писатель Вольтер в своем произведении «Кандид», эта фраза могла бы стать девизом экологического просвещения и воспитания. При этом следует заметить, конечно, что он имел в виду интеллектуальный, духовный сад, который должен возделывать в себе каждый человек, чтобы стать личностью и реализовать все свои возможности. Именно экологическое воспитание и просвещение должно играть главную роль в формировании сегодняшнего Человека.

Семинар состоится 16 февраля в 10.00 в Октябрьской библиотеке №2 (наб. Северной Двины, 134).

Приглашаем к участию в семинаре библиотекарей школьных библиотек, специалистов учреждений дополнительного образования и всех, кто занимается экологическим образованием и просвещением на территории муниципального образования «Город Архангельск».

Более подробная информация о семинаре по телефону: 20-15-76.