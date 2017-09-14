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Городская детская библиотека №1 приглашает юных северян в кружки и студии

вчера 22:41
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В новом учебном году с 1 сентября в библиотеке им. Коковина продолжаются занятия в студиях, кружках и клубах.
 
 
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Для маленьких читателей с 4 лет в библиотеке работает кружок обучения чтению «Читай-ка!», занятия в котором проводит опытный педагог. Ребята не только постигают азы чтения, но и развивают память, воображение и мышление. Занятия проходят каждое воскресенье с 12 часов.

Логопедический кружок «АБВГДейка» приглашает дошкольников 6 лет на занимательные групповые занятия по развитию речи. Дети выполняют артикуляционную и пальчиковую гимнастику, дыхательные упражнения, задания на развитие лексико-грамматического строя речи и познавательных процессов. С собой необходимо иметь зеркало на подставке и тетрадь 18 листов. Следующее занятие состоится 17 сентября в 14:00.

Для ребят с 10 лет организована мультстудия «Коковинка Pictures». На основе произведений северных писателей школьники учатся создавать мультфильмы своими руками. Библиотекари расскажут юным читателям об истории мультипликации, её различных видах и техниках. Ждём всех желающих попробовать себя в роли мультипликатора 24 сентября в 12:30. В творческом багаже студийцев уже 4 мультфильма, снятых по произведениям Ф. Абрамова, Е. Коковина, В. Аушева и Н. Власенковой.

Клуб выходного дня «Однажды в библиотеке» ждёт мальчишек и девчонок с 7 лет 1 октября в 12:00. Встреча будет посвящена Дню учителя. Библиотекарь познакомит ребят с особенностями обучения в разных странах, расскажет, что означает слово «школа» и кем были первые педагоги. Юные читатели совершат виртуальное путешествие по книгам о школьной жизни.

Детей с 7 лет приглашает клуб любителей оригами «Белый квадрат». Оригами развивает сосредоточенность, точную работу пальцев, пространственное восприятие и творческие способности. Поэтому освоение основ техники складывания помогает детям и взрослым решать многие задачи обучающего и воспитательного характера. При обучении учитываются уровни восприятия и используются разные ступени изучения базовых форм оригами. Следующая встреча клуба состоится 24 сентября в 11:00. С собой необходимо иметь ножницы и бумагу для оригами. Клуб любителей оригами приглашает на занятия всех, кто хочет научиться делать чудеса своими руками.

Познакомиться с изобразительной грамотой в иллюстративном жанре ребята с 5 лет смогут, посетив изостудию «Семицветик». Детей ждёт знакомство с содержанием рассказов, сказок, стихов и работа над индивидуальной иллюстрацией. Они познакомятся с книжной графикой и техникой акварели. Необходимо иметь папку для рисования, простой карандаш, резинку, точилку, акварельные краски, баночку для воды, кисти №3 и №5, палитру. Занятия проводит профессиональный художник. Очередное занятие состоится 14 сентября в 16.00.

Подробности по телефону: 24-78-04
Автор: cbs
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Городская детская библиотека №1 приглашает юных северян в кружки и студии
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