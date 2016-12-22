Архангельск: Новости компаний

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Государственная услуга службы судебных приставов в электронной форме

На Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) любой гражданин может получить информацию о государственной услуге, предоставляемой Федеральной службой судебных приставов.
Преимущества получения государственной услуги ФССП России в электронной форме очевидны - это отсутствие необходимости личного посещения службы судебных приставов и удобное информирование заявителя о статусе предоставления государственной услуги.

На сегодняшний день Федеральная служба судебных приставов оказывает в электронной форме государственную услугу: «Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица».

Получить предоставляемую ФССП России госуслугу на Едином портале государственных и муниципальных услуг могут только зарегистрированные на нем пользователи.

Для удобства граждан на официальном сайте службы судебных приставов размещена видеоинструкция о регистрации и подтверждении личности на Едином портале государственных и муниципальных услуг http://fssprus.ru/2242675/. С порядком предоставления услуги можно ознакомиться на официальном сайте ФССП России в разделе «Обращения» http://fssprus.ru/2275651/, здесь также размещена подробная инструкция по ее получению http://fssprus.ru/2251952 .

Так, для получения государственной услуги ФССП России на Едином портале государственных и муниципальных услуг гражданину необходимо зайти на портал госуслуг по адресу:
www.gosuslugi.ru.

Найти предоставляемую ФССП России госуслугу можно в каталоге услуг, далее зайдя во вкладку «Органы власти», выбрав Федеральную службу судебных приставов. Также воспользоваться предоставляемыми ФССП России госуслугами можно и через систему поиска, в поле которой надо ввести аббревиатуру «ФССП».

Произвести оплату на ЕПГУ возможно с помощью банковских карт, через сервис Qiwi или распечатать квитанцию для оплаты в кредитной организации.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: ssp
просмотров: 104
дата: 22.12.16 | 11:34
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