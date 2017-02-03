Архангельск: Новости компаний

Наши прекрасные невесты и женихи! Приглашаем вас на свадебный семинар "Семь рецептов идеальной свадьбы". Семинар будет полезен всем будущим молодоженам.
Как выбрать своего фотографа, ведущего, визажиста, стилиста и других свадебных помощников ?
Как выбрать платье и образ невесты и гармонично подготовить праздник?
Как быть непосредственной и спокойной в свадебный день?
Ответы на эти и любые, волнующие вас, вопросы!
Цель семинара:
1. Помочь вам, уважаемые молодожены, в подготовке торжества, тем самым сделать ваш свадебный день максимально комфортным и радостным.
2. Показать вам, что "дорого" - не всегда хорошо, а "хорошо" - не всегда дорого".
3. Обозначить ожидающие вас в свадебной подготовке подводные камни.
4. Ознакомить вас с тенденциями свадебной индустрии 2017 г.
Вас ждут подарки и приятные бонусы от специалистов свадебной индустрии! Приходите!
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: кафе Terrasa, ул. Поморская д.54.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 19 февраля в 14 часов.
Регистрация ПО ТЕЛЕФОНУ: 407077.