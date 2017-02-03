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Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Готовитесь к свадьбе? Не знаете, с чего начать? Мы вам поможем!

Наши прекрасные невесты и женихи! Приглашаем вас на свадебный семинар "Семь рецептов идеальной свадьбы". Семинар будет полезен всем будущим молодоженам.
Как выбрать своего фотографа, ведущего, визажиста, стилиста и других свадебных помощников ? 
Как выбрать платье и образ невесты и гармонично подготовить праздник? 
Как быть непосредственной и спокойной в свадебный день? 
Ответы на эти и любые, волнующие вас, вопросы! 

Цель семинара: 

1. Помочь вам, уважаемые молодожены, в подготовке торжества, тем самым сделать ваш свадебный день максимально комфортным и радостным. 
2. Показать вам, что "дорого" - не всегда хорошо, а "хорошо" - не всегда дорого". 
3. Обозначить ожидающие вас в свадебной подготовке подводные камни. 
4. Ознакомить вас с тенденциями свадебной индустрии 2017 г. 

Вас ждут подарки и приятные бонусы от специалистов свадебной индустрии! Приходите! 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: кафе Terrasa, ул. Поморская д.54.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 19 февраля в 14 часов. 
Регистрация ПО ТЕЛЕФОНУ: 407077.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Екатерина И.
просмотров: 21
дата: 03.02.17 | 09:47
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