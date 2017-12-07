Группа «Кукрыниксы» выступит с прощальным концертом в Архангельске 16 декабря
вчера 22:13
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Легендарная группа исполнит все хиты за двадцать лет творческого пути на сцене клуба М33, начало в 20 часов!
«Кукрыниксы» объявили о роспуске коллектива, который произойдет весной 2018 года. По окончании гастрольного тура группа будет распущена, а ее лидер соберет новый коллектив под названием «Горшенев». Изменится не только состав, но и музыкальное направление группы.
Лидер группы, Алексей Горшенев, объяснил данное заявление тем, что группа карикатуристов, в честь которой назван коллектив, - это «во многом чуждые и совсем чужие люди». С начала основания группы прошло уже двадцать лет, менялись времена, сама музыка и публика. Кто-то шел и развивался с коллективом с самого начала, кто-то присоединился позже, но каждого из фанатов «Кукрыниксы» ждут на своем прощальном концерте 16 декабря.
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М33 – Московский, 33, чт-сб (15.00-21.00) и во время проведения мероприятия
ТРК «Сафари» – мини-кофейня «CoffeeLike», ул. Гайдара 52, 1 этаж
ТРК «Европарк» – мини-кофейня «CoffeeLike», пр. Троицкий 17, 1 этаж
Кроссфит зал «ZaWod» – Швейная фабрика, ул. Гагарина, 42, 5 этаж, помещение 501